70 Jahre Blasmusik: Medaillen verliehen

Zum Frühlingskonzert lud die Gemeindeblasmusikkapelle Grafenschlag am 9. April in den Turnsaal der Volksschule – erstmals seit 2019 nach zwei Jahren mit Absagen. Im ersten Teil hatten – wie Moderator Martin Scheikl berichtete – „die Komponisten aller Werke Niederösterreich-Touch, denn wir feiern 100 Jahre NÖ und 70 Jahre Blasmusikverband.“

Daher spielte das Orchester drei Märsche von niederösterreichischen Komponisten: „Servus NÖ“, „Stolz auf NÖ“ und „Mein NÖ“ – Letzterer mit der Dirigenten-Premiere von Stefan Bock. Zwischendurch erläuterte Martin Scheikl fundiert und sehr ausführlich die Geschichte der Trennung von NÖ und Wien. Auch Bürgermeister Franz Heiderer trat zum Mikrofon. Weiters erklang die Polka „So muss böhmisch“ des Bad Traunsteiner Komponisten Johannes Teuschl – u. a. mit schönen Tenorhorn-Melodien.

Danach führte der Bezirksobmann des Blasmusikverbandes, Martin Hausleitner, einige Ehrungen durch. Mit der Bronzemedaille für 15 Jahre Musikausübung wurden Michael Hahn und Melanie Hobegger bedankt. Erwin Meneder erhielt die Goldmedaille für 50 Jahre. Die Marketenderinnen-Medaille gab es für Kerstin Hobegger in Silber für sieben Jahre Mitarbeit und Evelyne Trondl in Gold für 15 Jahre. Das letzte Stück vor der Pause war ein Medley bekannter Melodien des früheren Schlagerstars Freddy Quinn, der 1931 in der Gemeinde Hardegg (Bezirk Hollabrunn) geboren wurde.

Das Konzert stand unter dem Motto „Niederösterreich grüßt Broadway“, denn nach der Pause gab es ausschließlich Musical-Melodien, die erfolgreich am Broadway in New York aufgeführt worden sind. Und nun konnte das Orchester auch sein ganzes Können und die perfekte Instrumenten-Stimmung entfalten. Kapellmeister Colin Tooke und Martin Meneder wechselten sich dabei – wie schon im ersten Teil – als Dirigenten ab. Das erste Stück, „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber, ist nicht nur das erfolgreichste Musical aller Zeiten, sondern war auch mit sieben bekannten Melodien daraus das Highlight des Konzerts.

Es folgten „I dont’t know how to love him“ aus „Jesus Christ Superstar“, „The Lion King – Broadway Selections“ von Elton John und aus dem Musical „Les Miserables“ das Lied „I dreamed a dream“ – bearbeitet und live gesungen von Kapellmeister Colin Tooke. Mit fünf bekannten Songs aus der „Westside Story“ endete das offizielle Programm. Als Zugabe gab es noch zwei Märsche.

