Besichtigung von oben: Erfolg für Windparkfest

Vergangenes Wochenende lud die W.E.B. zum Windparkfest nach Grafenschlag – mit großem Erfolg. Mehr als 1.500 Besucher ließen sich die besondere Attraktion einer hautnahen Besichtigung der Stahlkolosse trotz leichten Regens nicht entgehen.

Anstoß für das Windparkfest waren die vier neuen Windräder, die seit Dezember 2021 für Öko-Strom sorgen. Laut W.E.B sei es das erste Windprojekt im Bezirk seit 24 Jahren gewesen. Zur Feier des Tages gab es ordentlich Programm im Windpark. So nutzten zahlreiche Besucher die Chance und ließen sich in einem Korb von einem Kran bis zu 100 Meter in die Lüfte heben, um von dort aus einen einzigartigen Ausblick auf die Windräder und die umliegende Landschaft zu bekommen.

Zum Highlight wurde dabei auch die „Aerial Silk Show“, eine Form der Luftakrobatik. Eine Artistin turnte an langen Seidenbändern, die am Kran befestigt waren. Eines der Windräder konnte zudem von innen besichtigt werden. Fünf Gewinnspielsieger durften sogar bis ganz hinauf ins Maschinenhaus. Die Mutigen stiegen aufs Dach in 140 Metern Höhe.

Frank Dumeier, der Vorstandsvorsitzende der W.E.B, zeigte sich begeistert vom Besucherandrang: „Für uns als W.E.B ist dieser Windpark etwas ganz Spezielles, denn es ist unser erster Windpark im Waldviertel seit über 20 Jahren. Uns allen und speziell dem Projektteam, das seine ganze Energie in diesen Windpark gesteckt hat, tut es so gut zu sehen, wie sehr die Menschen in der Region hinter dem Windpark stehen.“

Die Begeisterung schlägt allerdings nicht überall an

Die Umweltorganisation „Pro Thayatal“ kritisiert seit jeher die Errichtung des Windparkes und spricht von einer Verletzung des ökologisch sensiblen Waldgebietes rund um den Windpark. Allen voran würden streng geschützte Schwarzstörche durch die Windräder beim Nisten und Brüten gestört werden. Insofern sei ein großes Fest fehl am Platz, insbesondere weil aktuell eine Anzeige gegen die W.E.B. laufe. Bei der Errichtung habe das Unternehmen laut „Pro Thayatal“ gegen das Naturschutzgesetz verstoßen, und eine noch ausständige Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes könne zu einem Rückbau der kompletten Anlage führen.

„Wir haben frühzeitig den Projektstopp bis zur Entscheidung eingefordert. Es liegt nahe, dass die unserer Meinung nach unzulässige Auftrennung von Windkraftanlagen und der für den dort produzierten Strom notwendigen Netzableitung erfolgt ist, um eine sonst notwendige Umweltverträglichkeitsprüfung zu umgehen und eine Beteiligung der Bürger zu vermeiden“, kritisiert Manfred Maier, Obmann von „Pro Thayatal“, die Vorgehensweise des Unternehmens. W . E. B . wollte sich dazu auf Anfrage der NÖN nicht mehr äußern.

