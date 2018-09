Sie ist zwar bereits seit fast einem Jahr in Betrieb, am Donnerstag, 13. September, wurde sie jetzt offiziell ihrer Bestimmung übergeben – die neue Caritas-Sozialstation in Grafenschlag.

Bereits seit 35 Jahren werden von der Sozialstation Zwettl neben der Gemeinde Zwettl auch Grafenschlag, Großgöttfritz, Sallingberg, Waldhausen und Bad Traunstein betreut. „Durch das enorme Wachstum in den vergangenen Jahren wurde der Entschluss gefasst, diese Sozialstation zu teilen“, erzählte Regionalleiter Erwin Silberbauer beim Festakt.

Neuer Stützpunkt im Pfarrhof Grafenschlag

Die neue Sozialstation, an deren Aufbau Einsatzleiterin Karin Messerer maßgeblich beteiligt war, fand im Pfarrhof in Grafenschlag eine Heimstatt, Ende Oktober 2017 ging die Übersiedlung über die Bühne, Anfang November wurde der Betrieb aufgenommen.

Die Leitung übernahm die Grafenschlägerin Karin Steininger, die auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken kann. Sie betreut mit ihrem 26-köpfigen Team 55 Kunden in Grafenschlag, Großgöttfritz, Waldhausen, Sallingberg, Bad Traunstein und Martinsberg.

Bürgermeister Robert Hafner freute sich, dass die neue Sozialstation in „seiner“ Gemeinde eingerichtet wurde und dass damit „viele Menschen in ihrer gewohnten Umgebung alt werden können“. Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall strich die „Wichtigkeit und Wertigkeit“ der Tätigkeit der Caritas-Mitarbeiterinnen hervor, und Pflegedienstleiterin Andrea Harm betonte, dass „Hauskrankenpflege und Heimhilfe zu einer sehr wichtigen Einrichtung“ geworden seien. „Ohne den Erfolg der Sozialstation Zwettl, die so gewachsen ist, wären wir nicht vor der Aufgabe gestanden, die Sozialstation zu teilen“, lobte Bereichsleiter Karl Enghauser.

„Danke an die Caritas, dass sie im Waldviertel so viel investiert“Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger

„Danke an die Caritas, dass sie im Waldviertel so viel investiert“, betonte Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger in ihrer Festrede. Neben der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Investitionenen strich sie auch die Bedeutung hervor, die diese für die Menschen haben. „Wir brauchen immer öfter und immer länger Menschen, die uns begleiten“, so Fichtinger.

Nach der Segnung der Räumlichkeiten durch die beiden Pfarrherrn Andreas Hofmann und Thomas Tomski sprach Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger Dankesworte. „Auch wenn die Zeit oft knapp ist, das Ohr, das unsere Mitarbeiter den Menschen leihen, die Hand, die sie reichen, sind unbezahlbar!“ Er stellte sich als kleines Dankeschön mit einer Torte beim Grafenschläger Team ein. Aber auch dieses wartete mit einer Torte und einem Gedicht – vorgetragen von Monika Fürst – auf.

Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von einem Ensemble des Musikvereins Grafenschlag, bei einer Agape klang das Fest aus.