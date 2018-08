Eröffnet wurde das „Hiesig’n-Furtigen-Fest“, das alle fünf Jahre veranstaltet wird, am Samstag am Marktplatz von Bürgermeister Robert Hafner und Moderator Norbert Hauer, der die Gäste begrüßte. Musikalisch umrahmt wurden der Festakt und der anschließende gemütliche Nachmittag von der Musikkapelle Grafenschlag unter der Leitung von Kapellmeister Colin Tooke.

Regina Grafeneder, als Obfrau des Dorferneuerungsvereins Grafenschlag Hauptverantwortliche für das Fest, dankte allen Katastralgemeinden für die Mithilfe. Jede Ortschaft war mit einem eigenen Stand vertreten, bei dem „Essen wie zu Omas Zeiten“ und verschiedenste Getränke angeboten wurden und eine alte Handwerkstechnik vorgeführt wurde.

Ehrung von Georg Hackl nachgeholt

Bürgermeister Robert Hafner berichtete, dass dies bereits das fünfte „Hiesig’n-Furtigen-Dosigen-und-Freunde-Fest“ ist. Er freute sich, dass in Grafenschlag ein guter Zusammenhalt möglich sei. Derartige Veranstaltungen könnten nur durch das Engagement der Vereine durchgeführt werden, und „die Ortsgemeinschaften und Wirte werden mit Schmankerln für ein gelungenes Fest sorgen“.

Schließlich überreichte er dem „besten Freiwilligen“ Georg Hackl, der bei der Ehrung in Großschönau verhindert war, die Urkunde. Landtagsabgeordneter Franz Mold meinte, dieses Fest diene auch dazu, dass alle Vereine gemeinsam mithelfen. Norbert Hauer erklärte, dass die Hiesigen, Furtigen (die Weggezogenen), Dosigen (die „Zuagroasten“) und Freunde an den verschiedenfärbigen Namensschildern erkennbar sind.

Er wies auf den Themenwanderweg – einen ca. 20-minütigen Rundweg durch Grafenschlag – hin, wo alle Handwerke und Gewerke, die sich hier einmal befunden hatten, gezeigt werden. Als Beispiel für das „entschwundene Handwerk“ – so der Titel des Themenweges – nannte er den Sauschneider.

Fotokalender und Themenwanderweg

Georg Walter, der vor zehn Jahren einen Kalender mit Fotos der Einwohner der einzelnen Katastralgemeinden erstellt hatte, hatte dieses Projekt jetzt wiederholt, um die Veränderungen zu zeigen.

Gabi Walter, die Initiatorin beim ersten Fest, hatte sich mit dem Themenweg wieder etwas Neues einfallen lassen. Ausgeführt hatte diese originelle Idee ihr Gatte Georg zusammen mit Johann Gerstbauer, der die Inhalte dafür recherchiert hatte. Im Anschluss an den Festakt stellte Norbert Hauer die Katastralgemeinden mit ihrem alten Handwerk, das sie präsentierten, vor und interviewte danach noch Festbesucher.

Eine Fotoausstellung „Einst und Jetzt“ konnte im Gasthaus Bauer besichtigt werden, Erstkommunionbilder aus 41 Jahren in der Pfarrkirche. Im Buswartehäuschen wurde auf mehreren Landkarten mittels Fähnchen gezeigt, wo die „Furtigen“ wohnen, und ein Gästebuch war aufgelegt. Am Samstagabend gab es ein Live-Konzert am Marktplatz mit Meli Grassinger & Band, dazu „Getränke wie früher“ von der Jugend aus Kleingöttfritz.

Im Anschluss an die Feldmesse am Sonntag lud der Dorferneuerungsverein zum ausgiebigen Dorffrühstück. Es wurde an den zwei Tagen also für alle – egal ob Hiesige oder Furtige – einiges geboten.