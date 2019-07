Start war am Freitag mit Livemusik. Am Samstag fand das Riesen-Beach-Wuzzler-Turnier, bei dem insgesamt 18 Gruppen teilnahmen. Die Siegergruppe Musiboys erhielt einen Pokal und ein 30 Liter Fass Bier.

Es folgte ein Seniorennachmittag und am Abend gab es wieder Musik.

Die Feldmesse am Sonntag wurde von Pfarrer Roman Sinnhuber zelebriert und von der Blasmusikkapelle Grafenschlag unter der Leitung von Kapellmeister Colin Tooke begleitet.

Kommandant Franz Steininger und sein Team sowie viele freiwillige Helfer bereiteten das Fest vor.