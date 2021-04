as Budget, eine Beschlussfassung zum Windpark und die Verringerung der Repräsentationskosten waren die wichtigsten Punkte bei der Gemeinderatssitzung in Grafenschlag, die mit Masken am 26. März im Musikerheim abgehalten wurde und dreieinhalb Stunden andauerte.

Der Bastelbeitrag wird ausgesetzt

Bürgermeister Franz Heiderer begann die Sitzung mit einem Dringlichkeitsantrag von Michael Zmek (FPÖ). Dieser wurde einstimmig in die Tagesordnung als letzter Punkt aufgenommen. Das Ansinnen war es, die Repräsentationsausgaben von etwa 10.000 Euro zu halbieren und die 5.000 Euro als Kernlandzehner den Familien mit schulpflichtigen Kindern zur Verfügung zu stellen.

Geschäftsführender Gemeinderat Georg Hackl (SPÖ) gab zu bedenken: „Was lässt man weg?“, und „ich finde das Gießkannenprinzip nicht gut“. Sinnvoller wäre es seiner Meinung nach, bedürftige Familien zu unterstützen. Bürgermeister Heiderer schlug vor, den Bastelbeitrag im Kindergarten für ein Halbjahr zu erlassen (65 €), was sich auch damit begründen ließe, dass die Kinder wegen Corona kaum im Kindergarten waren. Das wurde schließlich einstimmig beschlossen. Für den Restbetrag will man sich noch etwas Praktikables überlegen.

Thema der Sitzung waren zudem der geplante Flächentausch eines Gemeindegrundes gegen einen Besitz der Diözese und der Windpark. Bürgermeister Franz Heiderer rief in Erinnerung, dass für eines der vier Windräder schon früher eine Vereinbarung mit der Gemeinde Großgöttfritz abgeschlossen worden war, dass 50 Prozent der Einnahmen an Großgöttfritz gehen. Daher stehe der Nachbargemeinde auch die Hälfte der Kernlandförderung zu, was einstimmig beschlossen wurde. Genehmigt wurde auch eine Stellenausschreibung fürs Gemeindeamt, denn die Arbeit werde immer mehr und es solle sich frühzeitig jemand einarbeiten.

Ein Polster ist im Voranschlag vorhanden

Amtsleiter Andreas Stiedl präsentierte im Zuge der Sitzung die angenommene Nutzungsdauer für die Gemeindeeinrichtungen. Dann erläuterte er sehr genau anhand der Unterlagen die Vermögensbilanz, die Eröffnungsbilanz für 2022 sowie den Ergebnishaushalt, Finanzierungshaushalt und Vermögenshaushalt. „Das ist alles eine sperrige Geschichte“, und „ich habe mir diese aufwendige Arbeit jetzt einmal angetan.“

Die größeren Investitionen 2020 waren das Fernheizwerk, die Abwassergenossenschaft Grafenschlag–Pfarrwiese und der Straßenbau. Kleinere Beträge wurden für die Güterweg-Erhaltung, das Jugend-Vereinsgebäude und die Wiederherstellung der Katastrophen-Schäden ausgegeben. Die liquiden Mittel belaufen sich auf 684.000 Euro. Abschließend meinte Stiedl: „Im Voranschlag ist ein gewisser Polster da.“ Der Rechnungsabschluss wurde ebenfalls einstimmig beschlossen.