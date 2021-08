Das Leben von Jagdhund-Mix „Happy“ hat noch gar nicht richtig angefangen, da sollte es auch schon wieder beendet werden: Sein Vorbesitzer wollte ihn einschläfern lassen, weil er überfordert mit dem zweijährigen Energiebündel war.

Davor rettete ihn der Österreichische Tierschutzverein und brachte ihn auf den Assisi-Hof in Grafenschlag, die NÖN hat berichtet. Jetzt führte kein Weg mehr an der Amputation des verletzten rechten Vorderbeines vorbei. Jetzt wird ein Zuhause für den zweijährigen Viszla-Mischling gesucht: „Er braucht auf jeden Fall jemanden, der bereits Erfahrung mit Hunden hat und Happy auch geistig auslasten kann. Mit seinen zwei Jahren ist er agil und liebt es, gefördert zu werden“, so die Hundepflegerin, die mit Happy in den vergangenen Wochen auch trainiert hat. Kinder sollten im neuen Zuhause nicht wohnen, ebenso keine Katzen oder Kleintiere. Ideal wäre ein Einzelplatz. Das fehlende Bein hält nicht vom Toben und Spielen ab. „Es gibt so viele Dinge, die Happy ausmachen. Sein Handicap ist nur eines davon“, ist sich die Hundepflegerin sicher.

Happy kann auf seiner aktuellen Pflegestelle in Salzburg kennengelernt werden, Kontakt unter 0662 84 32 55 oder office@tierschutzverein.at möglich.