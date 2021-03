Vor genau 100 Jahren, am 18. März 2021 erlebte die Marktgemeinde Grafenschlag ihren dunkelsten Tag. Bei einem Großbrand brannten 46 Häuser ab. Neben zwei Gemeindebürgern kamen auch viele Schweine, Schafe, Gänse und Hühner in den Flammen ums Leben. Die NÖN blickte gemeinsam mit ÖVP-Bürgermeister Franz Heiderer zurück auf den sogenannten „Schmerzhaften Freitag“.

„Für die damaligen Verhältnisse kann man sich die Not der Menschen heute gar nicht vorstellen“, sagt Heiderer. Aufzeichnungen im Pfarrgedenkbuch und Nachforschungen des vor vielen Jahren zugezogenen Grafenschlägers Thomas Dobler zeichnen das tragische Unglück nach: Wahrscheinlich durch undichten Rauchfang fing es am 18. März 1921 bei Franz Einsiedl junior am Vormittag zu brennen an. „Kaum war der Pfarrer aus der Schule zu Haus, brannte auch schon das Haus des Bäckers Burger“, heißt es in den Chroniken.

So sah Grafenschlag nach der Brandkatastrophe im März 1921 aus. 46 Häuser brannten komplett ab. Archiv/Gemeinde/Othmar Zaubek

„Sodom und Gomorrha“. Ostwind und die ausgetrockneten Schindel- und Strohdächer ließen einen Brand entfachen: „Ein Flammen- und Rauchmeer hüllte ganz Grafenschlag ein und in Sodom und Gomorrha konnte der fallende Schwefel kein anderes Feuermeer verursachen“, steht weiters in den Aufzeichnungen.

Haus der Feuerwehr und des Löschmeisters brannten. Die Feuerwehren aller umliegenden Orte rückten aus. Die Hitze machte aber jedes Vordringen unmöglich. Die Ortsfeuerwehr Grafenschlag konnte nicht in Aktion treten, da das Spritzenhaus selbst brannte. Die Löscharbeiten leitete am Beginn der Obmann der Ortsfeuerwehr Johann Wagner, bis dieser selbst erfuhr, dass sein eigenes Haus in Flammen stand. Er eilte nach Hause und der Obmann des Bezirksverbandes, ein Herr Baumann, übernahm die Leitung der Löscharbeiten.

Obwohl in manchen Zeitungen damals von vier Todesopfern die Rede war, sind heute nur Maria Stögmeier und Alois Huber bestätigt in den Flammen ums Leben gekommen.

Das große Aufräumen. Nach dem Brand mangelte es an Allem. Pfarrangehörige und Menschen aus der Region brachte als Hilfe Fuhren an Lebensmitteln. So hatte jeder „zu Ostern sehr wohl (...) sein Fleisch im Topfe“, heißt es in der Chronik.

Am Gründonnerstag erschien der damalige Landeshauptmann Johann Mayer mit dem Bezirkshauptmann von Pöggstall und brachte eine Million Kronen mit, die in der Sparkasse Ottenschlag hinterlegt wurden. Am Ostermontag kam die amerikanische Kinderhilfsaktion mit einer Feldküche, die drei Monate lang blieb und täglich 40 Personen mit Speisen und Getränken versorgte. Dabei wurden auch Kleidung und Decken zur Verfügung gestellt.

Notunterkünfte eingerichtet. Das Schulhaus war vom Brand verschont geblieben, daher dienten die Klassenzimmer und alle verfügbaren Räume als Notquartier. Auch der Pfarrhof beherbergte in der stärksten Frequenz 17 Personen.

Spenden und Preisnachlässe. Die Spenden aller Gemeinden Niederösterreichs, die der Landeshauptmann zur Hilfeleistung aufrief, beliefen sich im Laufe des Jahres auf dreieinhalb Millionen Kronen, außerdem wurden Lebensmittelkredite von der Getreideverkehrsanstalt im Betrag von 200.000 Kronen gewährt, damit Reis, Mehl, Bohnen und Erbsen bis zur neuen Ernte geliefert wurden.

Die Gutsverwaltung Rappottenstein gewährte einen Preisnachlass für 1.222 gelieferte Stämme Bauholz von fast 145.000 Kronen, die Gutsinhabung Schloß Rosenau spendete unter anderem 12000 Mauerziegel.

Heute erinnert noch das bis heute erhaltene, als „Notdach“ angebrachte Dach der Kirche sowie ein Blitz im Gemeindewappen an das Unglück. Er soll als Mahnmal dafür dienen, dass immer wieder unerwartete Katastrophen eintreten können. Der Bürgermeister hofft, heuer noch einen Gedenkgottesdienst veranstalten zu können: „Wir wollen die Bevölkerung einladen, damit noch einmal bewusst wird, was hier vor 100 Jahren passiert ist.“

Förderung erinnert an Tragödie. Eine erste Maßnahme für das „aktive Erinnern“ hat die Gemeinde bereits getroffen: Heuer und 2022 gibt es eine 50-prozentige Förderung für die Feuerlöscherüberprüfung für alle Grafenschlager.