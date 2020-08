Sie war mit ihrem Pkw auf der Landstraße L77 aus Fahrtrichtung B36 kommend in Richtung Roiten unterwegs und befand sich alleine im Fahrzeug. In einer Rechtskurve kam sie rechts von der Straße ab und beschädigte dabei zwei Straßenleitpflöcke und richtete einige Flurschäden am Straßenbankett sowie im Straßengraben an.

Mit der Rettung wurde die Lenkerin ins Krankenhaus Zwettl gebracht. Die Feuerwehr Grafenschlag übernahm die Fahrzeugbergung. Währenddessen wurde der Verkehr wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden an der Fahrzeugfront.