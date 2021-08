Laut IG Waldviertel hätten die geschützten Schwarzstörche den 140 Metern von den Bauarbeiten entfernten Horst verlassen, da sie sehr sensibel auf Störungen reagieren. Die Interessensgemeinschaft kritisiert in ihrer Aussendung auch die Bezirkshauptmannschaft: „Trotz mehrmaliger Anzeigen über das Schwarzstorch-Vorkommen und die unmittelbar daneben stattfindenden rechtswidrigen Bautätigkeiten an die BH Zwettl seitens der Umweltorganisation Pro Thayatal und der Bürgerinitiative ‚Unsere Heimat‘ blieb die Behörde untätig.“

Auf NÖN-Nachfrage betont Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall, dass keine Untätigkeit vorliege: „Dieser Vorwurf ist zurückzuweisen“, verweist Krall auf ein laufendes Verfahren.

W.E.B.: "Alle Genehmigungen da"

Die IG Waldviertel bezeichnet in ihrer Aussendung den Windpark Grafenschlag II als „Skandalprojekt“, dem nötige, rechtsgültige Bescheide fehlen würden. Stimmt nicht, kontert die W.E.B.: „Bezüglich Berichte über ‚massive Bautätigkeit ohne rechtsgültigen Bescheid‘ ist festzuhalten, dass die Genehmigungen für das Vorhaben alle ausnahmslos vorliegen und den Bescheiden umfangreiche Behördenverfahren unter Parteienbeteiligung vorangegangen sind“, teilt W.E.B.-Sprecher Christoph Spitaler auf NÖN-Nachfrage schriftlich mit.

Die wiederholten Behauptungen von Windkraftgegnern über ein rechtswidriges Vorgehen seien daher schlichtweg falsch. „Die W.E.B bereitet derzeit rechtliche Schritte gegen diese Falschbehauptungen vor“, kündigt Spitaler an.

Mäusebussard, statt Schwarzstorch

Und die vertriebenen Schwarzstörche? Die IG Waldviertel argumentiert, dass der Horst mindestens zwei Jahre alt sei und verweist auf dokumentierte Kot- und Fraßspuren von Störchen. Im Mai fanden Ornithologen in der Nähe eines Anlagenstandortes einen Großhorst, der einem Schwarzstorch zugeordnet wurde. Die W.E.B. stellte alle Bauarbeiten ein, es folgten weitere Untersuchungen – und eine Überraschung: Der Horst war nicht von einem Schwarzstorch, sondern von einem Mäusebussard besetzt. Die Bauarbeiten starteten erst wieder nach der Brutzeit, betont der W.E.B.-Sprecher: „Der Vorwurf, es wäre ein Brutpaar vertrieben worden, geht daher – auch auf Grundlage der eingeholten Fachgutachten – ins Leere.“

Seit Ende Juli läuft die Baustelle wieder. Derzeit wird an der Verfüllung der Fundamente und an der Herstellung der Kranstellflächen gearbeitet. Bis Jahresende sollen die Windkraftanlagen errichtet werden, so Spitaler.

Verwaltungsgerichtshof mit Causa befasst

Aktuell beschäftigt der Streit um den Windpark auch den Verwaltungsgerichtshof: Im Bereich einer Querung eines Baches wird für das Projekt auf einer Länge von etwa 140 Metern auch ein Natura-2000-Gebiet in unmittelbarer Nähe einer Kläranlage gequert – ohne Naturverträglichkeitsprüfung, so das Argument der Beschwerdeführer. W.E.B.-Sprecher Spitaler argumentiert, dass die Naturschutzbehörde mit Bescheid festgestellt hat, dass eine solche Prüfung „mangels relevanter Auswirkungen auf das Schutzgebiet nicht erforderlich ist.“

Von der IG Waldviertel heißt es: „Die Bürgerinitiativen sind fest entschlossen, den Rechtsweg bis zur letzten Instanz zu beschreiten.“ Der Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion dürfe nicht auf Kosten des Naturschutzes geschehen.

Zur Sache:

Seit 24 Jahren betreibt die W.E.B. am Standort Grafenschlag zwei Windkraftanlagen. Das Windprojekt Grafenschlag II soll mit vier weiteren Anlagen jährlich 26.000 MWh Ökostrom erzeugen und damit 16.500 Menschen mit Energie versorgen.