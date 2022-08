Großkirtag: Ein Magnet für Besucher

Werbung

Unter dem Motto „Disco – One Big Party“ veranstalteten die Fußballer des SC Neumüller Sallingberg – angeführt von Obmann Stefan Huber und Sektionsleiter Reinhard Tiefenböck – die Disco am Samstag und Sonntag. Der Feiertag begann mit dem Frühschoppen im großen Festzelt und klang erst am Abend bei Seidl- und Spritzerbar aus. Auch Funktionäre des Partnervereins aus Ottenschlag, mit dem die Spielgemeinschaft weitergeführt wird, halfen mit. Die FF Grainbrunn bot im Rahmen des Festes am 13. und 15. August Speisen und Getränke bei mehreren Bars an. Unter den Mitarbeitern war auch Landesfeuerwehrkommandantstellvertreter Martin Boyer.

