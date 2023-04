„RADLreparaturtag“ voller Erfolg in Göpfritz an der Wild

Im Rahmen der Aktion „RADLreparaturtag“ konnte man am Wochenende in der Marktgemeinde Göpfritzmit dem Fahrrad vorbeikommen, um kleinere Reparaturen und einen Quickcheck auf Verkehrstauglichkeit kostenlos durchführen zu lassen. Die Reparaturen an den Fahrrädern wurden von Robert’s Radservice aus Waldkirchen durchgeführt.

Der Fahrradtechniker hatte alle Hände voll zu tun, sei es Luft nachfüllen, Schlauch wechseln, Bremsen und Schaltung nachstellen, Kette schmieren und vieles mehr.

Möglich gemacht wird dieses Service durch die Marktgemeinde Göpfritz an der Wild, Robert’s Radservice aus Waldkirchen und das Mobilitätsmanagement „NÖ.Regional“. Das "Regionale Mobilitätsmanagement“ ist ein Service der „NÖ.Regional“. Es unterstützt die Gemeinden in Niederösterreich in allen Fragen der Mobilität und ist ihr fachlicher Ansprechpartner vor Ort.

