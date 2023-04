150 tote Hühner im Wald bei Grafenschlag entsorgt: Hinweise erbeten!

Der Mann war am 10. April gegen 13 Uhr in einem Waldstück in der Nähe des Landschaftsteiches bei Kleindondorf unterwegs und entdeckte dort die neun weißen Jutesäcke. Laut Polizei befand sich einem offenen Sack, ein verendetes Huhn. Daraus schloss er, dass sich in sämtlichen Säcken verendete Hühner befinden würden. Er meldete diesen grausigen Fund bei der Polizei an.

Die Ermittlungen ergaben, dass sich in den neun weißen Jutesäcken um die 150 verendete Hühner – teils mit abgetrenntem Kopf – befunden haben. Diese Tiere hatten auch keine Fuß-Marke.

Die zuständige Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Zwettl wurde vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Sie ordnete den Abtransport der Kadaver durch die Firma Saria an. Eine tierärztliche Untersuchung von einigen Hühnerkadavern wird durchgeführt.

Hinsichtlich des Verursachers werden von der Polizeiinspektion Waldhausen noch weitere Erhebungen geführt.

Die Polizei Waldhausen bietet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tel. 059133-3479 oder an jede andere Dienststelle des Bezirkes Zwettl.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.