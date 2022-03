Griesbach: 32-Jähriger bei Waldarbeiten von Baum getroffen

Laut Polizei ereignete sich der Forstunfall am 1. März gegen 13.15 Uhr in einem Wald in Griesbach. Beim „Seilen“ von Bäumen dürfte sich ein Baum verkeilt haben und einen weiterer Baum mitgerissen haben.

Dieser stürzte in weiterer Folge auf den rechten Unterarm des 32-Jährigen. Der Verletzte verständigte die Rettung und seine Mutter, danach verließ er den Wald. Er wurde durch ein Team des Samariterbundes Groß Gerungs sowie einem Notarztteam des Roten Kreuzes Zwettl erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 ins Landesklinikum Krems geflogen.

