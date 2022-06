Abschnittsbewerb: Wehren maßen ihre Leistungen

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Die Feuerwehr Griesbach lud vergangenes Wochenende zum Feuerwehrfest, in dessen Rahmen auch die Abschnittsbewerbe Groß Gerungs ausgetragen wurden.

Am Mittwoch, dem 25. Mai, ging es am Abend mit der „Ramdisco“ los. Die DJs ließen mit ihrer Begeisterung die Halle beben. Samstagnachmittag folgte der 53. Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb mit tollen Leistungen. Es war der erste Bewerbe im Bezirk seit Beginn der Pandemie. Für Stimmungsmusik sorgten „Die 2 Strawanzer“, für die Jugend am Abend gab es Disco mit „PH8“, selbstverständlich mit gratis Heimbringerdienst. Am Sonntag bildeten die Heilige Messe und ein Frühschoppen den Abschluss des Festes.

39 Gruppen beim Leistungsbewerb

Auf vier Bahnen traten beim Leistungsbewerb am Samstag 39 Gruppen an, 17 davon aus den 24 Feuerwehren des Abschnittes Groß Gerungs. „Das ist auch als Vorbereitung für den Landesbewerb Ende Juni in Tulln gedacht“, freut sich Abschnittskommandant Christian Weis. Besonders erfolgreich beim Bewerb waren die Florianijünger aus Langschlag, konnten sie doch gleich drei Florian mit nach Hause nehmen. Langschlag 2 hat den Florian dreimal hintereinander gewonnen und darf diesen nun behalten. Am Sonntag ließen sie ihren Florian bei der Heiligen Messe von Pfarrer und Feuerwehrkurat Andreas Bühringer segnen.

Einen Florian holte sich auch die FF Etzen. Etzen konnte auch noch in Bronze mit Alterspunkten Platz 2 erreichen.

Die Männer der Familie Hahn stammen alle aus dem Haus Kainrathschlag 28 ab. Doch sie sind bei verschiedenen Wehren in der Wettkampftruppe – bei der FF Kainrathschlag und bei der FF Langschlag. Daher beschlossen sie, sich heuer erstmals außer Konkurrenz unter Kainrathschlag 2 anzumelden. Bemerkenswert ist noch, dass Großhaselbach mit einer Ausnahmegenehmigung in den alten grünen Anzügen antreten durfte, da es Lieferschwierigkeiten bei den neuen Anzügen gibt.

Für den musikalischen Rahmen sorgten Tobias Kastl und Benedikt Schwarzinger sowie die Musikkapelle Groß Gerungs.

