Nach dem großen Erfolg des vorjährigen Bauprojekts an der PTS Griesbach hat die Georg Fessl GmbH auch heuer wieder gemeinsam mit Schülern ein Haus gebaut.

Dieses Jahr war es ein Kinder-Gartenhaus für den Kindergarten Gross Gerungs, das in nur drei Tagen errichtet wurde. Unter der Leitung von Holzbaumeister Mario Kitzler konnten Jugendliche in die Arbeit am Bau schnuppern und ein Gebäude von Grund auf errichten.

Bürgermeister Maximilian Igelsböck freute sich: „Wir begrüßen solche Initiativen der regionalen Betriebe – vor allem, wenn sie unseren Kleinsten dienen.“ Fessl-Geschäftsführer René Zinner führte aus: „Mit 140 Mitarbeitern gehört die Fessl GmbH zu den größeren Arbeitgebern der Region. Jährlich bilden wir 16 Lehrlinge in fünf Berufen aus. Die Jugend zu Facharbeitern auszubilden ist der Garant für weitere beständige Entwicklung.“