Die Line Dance Gruppe „Hochplateau Line Riders“ aus Griesbach überzeugte mit ihrem Können die Gäste im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs.

Der Auftritt wurde von der Tänzerin Anita Hahn, auch Angestellte im Kurzentrum, organisiert. Johannes Hahn, Kapellmeister des Musikvereins Griesbach, moderierte die Hobbygruppe bei ihren Auftritten und kümmerte sich um die Musik.

Die Tanzgruppe wurde vor zehn Jahren gegründet und ist eine reine Hobbygruppe mit 25 Mitgliedern. Die Line Dance Gruppe hat sich damals von Erwin Schnitzler, Mitglied der Musikgruppe „Die 2 Strawanzer“ und selbst Line Dance Tänzer, inspirieren lassen, was Anlass zur Gründung der Tanzgruppe war. Ein weiterer Grund war auch, dass die Frauen oft alleine am Tanzparkett standen, da ihre Männer keine begeisterten Tänzer sind. „Dafür sind wir umso mehr stolz, dass auch zwei Herren bei uns in der Gemeinschaft dabei sind“, sagt Claudia Siegl, Sprecherin der „Hochplateau Line Riders“ und ausgebildete Line Dance Tänzerin.

Seitdem trainiert die Gruppe jeden Freitag. Einige Ausschnitte der bereits 103 einstudierten Tänze werden zwei bis drei Mal pro Jahr aufgeführt. Auch beim nächsten Eurojack in Langschlag Ende April tritt die Line Dance Gruppe auf.