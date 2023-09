130 Leute ließen die Kugeln beim jährlichen Kegelturnier rollen

Das alljährige Kegelturnier des Österreichischen Kameradschaftsbundes (ÖKB) fand heuer im Jägerheim in Große Gerungs statt - eine bereits zur Tradition gewordene Veranstaltung. Bereits ab 11 Uhr konnten die Gäste ein reichhaltiges Mittagessen genießen, was von über 250 Besuchern in Anspruch genommen wurde. Um 13 Uhr begann dann das eigentliche Kegelturnier auf einer eigens aufgebauten Kegelbahn.

Insgesamt nahmen 32 Mannschaften des ÖKB aus dem Bezirk Zwettl, Sandl in Oberösterreich sowie zahlreicher befreundeter Organisationen - Feuerwehr, Musikverein, Samariterbund, Kleintierzüchterverband, Dorferneuerung, „Wackelsteingirls“, „Dampfbahndamen“, „Die Glorreichen“, „Die Dienstagsfrauen“, „Dreihofer Kegelkiller“, usw. - und Abordnungen einzelner Katastralgemeinden teil. Darunter. Diese Gruppen umfassten insgesamt 130 Kegler, darunter auch mehrere Damengruppen.

Nach spannenden Wettkämpfen, bei denen alle Gruppen ihr Bestes gaben und von ihren Fans angefeuert wurden, erfolgte dann um 18 Uhr die Siegerehrung. Franz Teszar, Ehrenpräsident des ÖKB NÖ, und Robert Reuberger, Hauptbezirksobmann des Bezirkes Zwettl, unterstützten Stadtverbandsobmann Willi Staudinger und sein Team. Der Ehrenpräsident und der Hauptbezirksobmann lobten in ihren Ansprachen die hervorragende Organisation und den präzisen Ablauf des Kegelturniers und bedankten sich bei den vielen Teilnehmern und Besuchern für ihr Kommen. Stadtverbandsobmann Staudinger fand ebenfalls ehrliche Dankesworte – auch an die vielen Kameraden, die bei der Vorbereitung und Durchführung des Turniers und bei der Verköstigung der Anwesenden so tatkräftig mitgewirkt haben.

Bei der sehr gelungenen Veranstaltung ging es weniger um den Sieg im sportlichen Bereich, sondern es standen vor allem auch der „olympische Gedanke“ und das gesellschaftliche und kameradschaftliche Miteinander im Vordergrund.