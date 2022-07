70 Jahre Blasmusikverband: Musik verbindet

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

162 Jahre lang wird in Groß Gerungs bereits musiziert. Von kleinen Ensembles über die Burschenvereinskapelle und die Höbarth-Kapelle bis zum heutigen Musikverein. In all dieser Zeit verbindet Musik Generationen.

Die Gründung des heutigen Musikvereins fand 1970 durch Johann Haider statt. Mit dem Taktstock an vorderster Front leiteten Ludwig Höbarth, Franz Reisinger, Werner Hahn, Georg Zwettler und heute Alexander Reisinger musikalisch den Verein. Heute zählt der Musikverein Groß Gerungs 65 aktive Musikerinnen und Musiker, fünf Marketenderinnen und einen Fähnrich. Obmann ist seit sieben Jahren Paul Traxler.

Ungefähr jeden dritten Tag ist ein Aktiver ehrenamtlich mit oder im Verein tätig. Die investierte Zeit wird in der einzigartigen Gemeinschaft aufgewogen. Es zählt kein Alter, kein Titel, kein Amt – es zählt nur die Musik, die verbindet.

Die Juniors auf der Bühne

Das Leistungsabzeichen in Bronze ist die Eintrittskarte, um im Musikverein musizieren zu dürfen. 2021 und 2022 begrüßte der Verein zehn neue Musiker. Sie wurden in der Musikschule Groß Gerungs, aber auch in der Volksschule Groß Gerungs ausgebildet. Wertvolle Jugendarbeit wird in der vom Musikverein vor sieben Jahren initiierten Bläserklasse mit den 3. Jahrgängen der Volksschule geleistet. Die Kids probieren sich an Instrumenten, die vom Musikverein ein Jahr lang zur Verfügung gestellt werden. Gemeinsam im Klassenverband werden erste Noten, Töne und Rhythmen erlernt. Die Jungmusikanten stärken zudem ihre Erfahrungen im gemeinsamen Spiel im Juniorblasorchester des Musikvereins. Hier wird Zusammenspielen geübt und erprobt. Gemeinsam macht’s einfach mehr Spaß!

Highlights im Musikkalender

Saisonale Höhepunkte im prall gefüllten Terminkalender des Musikvereins Groß Gerungs sind der Trachtenball zu Jahresbeginn, das Frühlingskonzert rund um Ostern und die Teilnahme an der Konzert- und Marschmusikbewertung der BAG Zwettl. Höhepunkte waren nach zahlreichen coronabedingten Absagen die Marschwertung 2021 in Zwettl (die Musiker aus Groß Gerungs marschierten sich 95 von gesamt 100 möglichen Punkten in der höchsten Bewertungsstufe E mit einem eindrucksvollen Showprogramm) und die heurige Marschmusikbewertung in Echsenbach.

Mehr Infos: http://www.musik-gerungs.at oder Facebook und Instagram.

