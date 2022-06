Groß Gerungs Altbürgermeister Maximilian Igelsböck ist Ehrenbürger

Groß Gerungs Altbürgermeister Maximilian Igelsböck ist Ehrenbürger . Ein würdevolles Fest richtete die Stadtgemeinde Groß Gerungs anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Altbürgermeister Maximilian Igelsböck vergangenen Freitag im Gasthaus Mathe in Etzen aus.

