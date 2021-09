Applaus gegen Listen-Gemeinderat

Nach fast zwei Stunden wurde es SPÖ-Gemeinderat Manfred Atteneder zu viel: „Ich finde es müßig, mir immer wieder anhören zu müssen: ‚Das ist ein Schaß, das ist ein Schaß.‘ Können wir auch einmal etwas gut finden?“, polterte er in Richtung Markus Kienast von der Bürgerliste Germs. Was folgte, war Applaus der ÖVP-Fraktion.

Worum ging es? Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit Neuwahl des Prüfungs- und Bauausschusses wurde wieder kräftig diskutiert. Die Wortgefechte – großteils zwischen ÖVP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck und Bürgerlisten-Gemeinderat Kienast – gipfelten stellenweise in minutenlanges Übereinanderreden der beiden. So kritisierte Kienast erneut die Besetzung des Prüfungsausschusses mit fünf ÖVP-Mitgliedern. Außerdem würden ihm Akten in Vorbereitung auf die Sitzung verwehrt.

Bürgermeister Igelsböck verwies bezüglich der Aufteilung der Sitze im Prüfungsausschuss auf die geltende Gemeindeordnung (der entsprechende Passus wurde ja nach der Wahlanfechtung von Kienast vor dem Verwaltungsgericht im Landtag abgeändert, die NÖN hat ausführlich berichtet), nach der der ÖVP sämtliche Sitze zustehen. Zur Kritik über fehlende Akten sagte Igelsböck: „Es gibt zu dieser Wahlsitzung außer der Kundmachung des Verwaltungsgerichtshofes keine Akten.“

Auf die Frage Kienasts, warum die Gemeinde die Entscheidung des Gerichts vom Jänner erst fünfeinhalb Monate später zugestellt bekam, verwies Igelsböck auf den Eingangsstempel vom 30. Juni: „Wir haben sofort mit der rechtlichen Bearbeitung begonnen“, konterte der Bürgermeister.

„Ist eine Verhöhnung des Gemeinderates“

Hoch gingen die Wogen auch bei einem Dringlichkeitsantrag von SPÖ und Bürgerliste (mehr dazu hier).

Groß Gerungs Ladestation für Hauptplatz

Kienast kritisierte dabei „furchtbare Verkehrszustände“, die in den vergangenen 25 Jahren immer wieder unter den Teppich gekehrt worden seien. Igelsböck antwortete: „Sie haben keine Manieren, das ist eine Verhöhnung des Gemeinderates. Sie können hier nicht ihr Parteiprogramm erzählen, das ist eine Unverfrorenheit.“

Dem Verlangen der Bürgerliste und der FPÖ, einen per Dringlichkeitsantrag der ÖVP in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung aufgenommenen Punkt über eine Klage im Zusammenhang mit dem Wegerecht in den öffentlichen Teil zu verlegen, fand keine Mehrheit im Gemeinderat.