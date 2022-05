„1. Ballschule im Waldviertel“: Am Ball geblieben

Werbung

Sabine und Johannes Kitzler gehen neue Wege, nicht nur beruflicher Natur, sondern auch für das Waldviertler Bewegungsangebot für Kinder. Im Vorjahr eröffnete das Ehepaar die „1. Ballschule im Waldviertel“. Kurse finden in Groß Gerungs, Arbesbach und Weitra statt. Mit viel Spiel und Spaß rund um einen kunterbunten Mix aus Ballsportarten wollen sie schon vom Kleinkindalter an für Bewegung begeistern.

Dem voran ging ein lang gehegter Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung. Johannes Kitzler arbeitete im Groß Gerungser Bauamt. Über Schwager Boris Müller, seinerseits Tennisschulen-Betreiber, wurde die Aufmerksamkeit schließlich auf die neue Art der Ballschule gelenkt.

„Er stieß auf die Ballschulen, nachdem viele tennisinteressierte Kinder noch zu jung für den Sport sind“, schildert Kitzler. Das Konzept stammt aus der deutschen Universitätsstadt Heidelberg, wo es bereits 1996 seine Anfänge nahm. Auch nach Österreich schwappte die Methode der sportlichen Früherziehung bald über. „In Wien gab es bereits Ballschulen, nur im Waldviertel eben nicht“, berichtet Kitzler.

Bewegungsmangel bei Kindern wird immer akuter

Die Bundessportakademie Linz bot die Ausbildung an, und so war die Idee geboren. 2021 folgte der Abschluss für Johannes und Sabine Kitzler als staatlich geprüfte Sportinstruktoren. Ein großes Problem sieht Johannes Kitzler dabei im akuten Bewegungsmangel bei Kindern. „Es war eigentlich mein Hauptmotiv für die Gründung der Ballschule, dass ich mit Kindern arbeiten will und vor allem auch dem Trend zum Bewegungsmangel entgegenwirken möchte“, schildert er.

Die ersten Kurse von „Ballino“ fanden schließlich im Sommer 2021 statt. Mittlerweile kann das Ehepaar Kitzler auf einige erfolgreiche Monate zurückblicken. Bei den Winterkursen waren ganze 90 Kinder mit dabei. Erst kürzlich startete man mit neuen Kursen in den Frühling.

Aber wie sieht das Konzept von „Ballino“ eigentlich aus? „Spiel und Spaß stehen bei uns im Vordergrund. Mit altersgerechten Spielen und Übungen verbessern wir die koordinativen und motorischen Fähigkeiten der Kinder mit und ohne Ball“, erklärt Kitzler. Die Zielgruppe rangiert dabei im Alter von vier bis zehn Jahren. Dies Kids werden dann noch in drei Gruppen eingeteilt: die Bambinis (vier Jahre), Minis (fünf bis sechs Jahre) und Youngsters (sieben bis zehn).

Ein Kurs dauert zwischen acht und zehn Wochen. Die einstündigen Einheiten werden mit Spielen eröffnet als auch abgeschlossen. Dazwischen stehen diverse Übungen im Umgang mit dem Ball an. Das fängt beim einfachen Fangen und Werfen an. Aber auch für kreative Ideen ist Freiraum. So haben Schwimmnudeln anscheinend nicht nur im Schwimmbecken einen Nutzen. Bei „Ballino“ werden sie als Hockeyschläger zweckentfremdet. Auch Luftballons können natürlich als Ball herhalten.

Spiele werden zudem gerne in Geschichten verpackt. Maskottchen „Ballino“, ein Eichhörnchen, tritt als Handpuppe in Erscheinung. Ein Spiel handelt beispielsweise davon, dass die gesammelten Nüsse in Form von Bällen vom Wind verweht wurden. Die Kinder bekommen die Aufgabe, diese wieder zusammenzutragen, um dem Eichhörnchen aus der Klemme zu helfen.

Ballschule rüstet für weitere Ballsportarten

Durch die Förderung der motorischen Fähigkeiten mit dem Ball, kann die Ballschule auch als Vorbereitung für weiterführende Ballsportarten gesehen werden. So wäre laut Kitzler künftig vielleicht ein spezieller Tennis-Vorbereitungskurs eine Option. Auch neue Orte könnten noch erschlossen werden. So gäbe es bereits eine Anfrage aus Bad Großpertholz.

Die berufliche Neuorientierung hat sich für den ehemaligen Bauamtsmitarbeiter also vollends ausgezahlt. Nun ist ein ganz anderes Ziel vorrangig: „Die Kinderwelt muss wieder eine Bewegungswelt werden.“

Früh übt sich

