Auf Schatzsuche im Hochland

Mit dabei war auch Familie Prinz aus Schmerbach in Langschlag. Auf ihrem Betrieb erfolgt die Schweinemast auf Stroh. Alle verarbeiteten Tiere sind am Hof geboren und aufgewachsen. Das Geselchte wird nach altem Familienrezept 14 Tage ins selbst hergestellte Pökelsalz eingelegt. Danach wird das Fleisch heiß geräuchert und ist essfertig. Bürgermeister Andreas Maringer ließ es sich nicht nehmen, trotz prall gefüllten Terminkalenders, vorbeizuschauen. Auch die Grande Dame der Waldviertler Mundart, Isolde Kerndl , kam vorbei.

Auch bei Alex Kaufmann (Motorsägenschnitzer) und Silke Paireder (Kunsthandwerk) in Wurmbrand konnten zahlreiche Schatzsucher fündig werden. Die Besucher strömten an beiden Tagen aus nah und fern herbei. Vom Baby bis zur Urli waren alle Altersgruppen vertreten. Alexander Kaufmann erwähnte im Gespräch mit der NÖN, dass sich auch viele Frauen für das Schnitzen mit Motorsägen interessieren. Er muss es wissen; werden doch zwei bis drei Mal im Jahr Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene in Wurmbrand abgehalten.

Silke Paireder präsentierte Kunsthandwerk vom Feinsten. Helga Pollak bot verschiedenste hübsche Handarbeiten an. Neben einer Symbiose aus Kunst und Handwerk gab es auch Wildspezialitäten, Feinstes vom Reh, Hirsch und Wildschwein aus den heimischen Wäldern von Josef Paireder .

