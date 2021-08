Die Vernissage der Fotoausstellung „Das Leben ist schön“ fand am 6. August in den Räumlichkeiten des alten Rathauses statt. Sowohl Vizebürgermeister Christian Laister, Roswitha Straihammer, die Leiterin der NöART sowie Landtagsabgeordneter Franz Mold gaben ihrer Freude Ausdruck, dass nach der langen Durststrecke der Besuch von Ausstellungen der lokalen Bevölkerung wieder möglich ist.

Präsentiert werden Fotografien von Künstlern, die sich alle mit dem Altwerden beschäftigen: Viola Fatyol, Peter Granser, Käthe Hager von Strobele, Paul Kranzler, Hanna Lenz, Elfriede Mejchar, Gerlinde Miesenböck, Anja Müller, Tatsumi Orimoto, Zuzana Pustaiova, Claudia Schumann und Christina Tsilidis. Interessant ist auch das Alter der Künstler. Sie sind zwischen 36 und 96 Jahre alt.

Der Kurator der Ausstellung Hermann Capor wusste zu der Entstehung der Fotos, die teilweise sehr intim sind, die Hintergrundgeschichten interessant zu erzählen. Als Beispiel wäre die Serie Trivial Stories 2 - Winter Games von Zuzana Pustaiova zu nennen, die ihre Großeltern fotografierte unter dem Motto „erst haben meine Großeltern mit mir als Kind gespielt, nun spiele ich mit ihnen“ und so entstanden tolle, eindrucksvolle Bilder von zwei älteren Menschen, die sich auf das Spiel eingelassen haben. Auch die Fotos von Tatsumi Orimoto, der seine Mutter in übergroßen Schuhen ablichtete und dabei all seine Achtung und Liebe zu dieser Frau zum Ausdruck bringt, sind ein schönes Beispiel für einen würdevollen Umgang mit dem Alter.

Abgerundet wird die Ausstellung mit sechs Kurzfilmen „Orte zum Sterben“, ein lebensbejahendes Projekt von Hermann Coper. Es sind Plätze, die dem Künstler so gut gefallen, dass er dort sterben möchte.

Für den musikalischen Rahmen sorgte das Vokalensemble Audi Quattro. Eine sehenswerte Ausstellung, mit fühlsamen Bildern, die zum Nachdenken anregen. Zur Ausstellung ist auch ein wunderschön gestalteter Katalog erhältlich. Die Ausstellung läuft noch bis 15. August und ist Samstag und Sonntag von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr geöffnet.