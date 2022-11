Ausstellungseröffnung: Vernissage für guten Zweck

Die Stadtgemeinde Groß Gerungs und der Verein Willkommen für Kultur und Tourismus luden zur Vernissage der Ausstellung von Karl Blümel ins Alte Rathaus ein. Für den musikalischen Rahmen sorgten Gabriele Kramer-Webinger und Katalin Mezö.

Die Ausstellung gibt einen Überblick über einen Teil der Techniken, die Blümel im Rahmen seines künstlerischen Schaffens angewendet hat. Sie zeigt Aquarelle, Öl-Acryl, Holzschnitte, Kalligraphien und auch Arbeiten mit selbstgeschöpftem Papier.

Karl Blümel, ein Mann mit großer Empathie, verloste im Rahmen der Vernissage mehr als zehn seiner Arbeiten, deren Erlös den ukrainischen Flüchtlingen in Groß Gerungs zugutekommt. An Ruth Altenhofer vom Verein Willkommen Mensch Groß Gerungs-Langschlag, der sich um die ukrainischen Flüchtlinge kümmert, konnten 955 Euro übergeben werden.

Die große Nachricht des Tages war aber eine andere. Maximilian Igelsböck, der die Ausstellung eröffnete, offenbarte auch ein Geheimnis: „Am 8. November wird Karl Blümel in St. Pölten der Professorentitel verliehen“, berichtete er.

Das kreative Potenzial ausschöpfen

Der Zwettler Karl Blümel, Jahrgang 1948, ist ein Künstler mit besonderen künstlerischen und pädagogischen Fähigkeiten. Er unterrichtete 35 Jahre an der Hauptschule in Stift Zwettl und prägte jahrzehntelang Schülergenerationen. Das Ausschöpfen des kreativen Potenzials der Menschen und die Lust an der künstlerischen Gestaltung waren und sind sein wichtigstes Anliegen. Er war Mitbegründer der Kreativschule Stift Zwettl und leitete zwölf Jahre die Zwettler Malakademie. Zudem ist er seit vielen Jahren in der Erwachsenenbildung tätig.

Karl Blümel wird übrigens am Sonntag, 13. November, also dem letzten Tag der Ausstellung, nochmals im Alten Rathaus zugegen sein. Um 15 Uhr wird er dann einen Preis verlosen. Der Erlös durch den Losverkauf geht ebenfalls wieder an den Willkommen Mensch-Verein.

Die Ausstellung ist noch am 12. und 13. November, jeweils von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr zu besichtigen.

