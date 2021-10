Laut Polizei kam der georgische Autolenker am 5. Oktober gegen 2.15 Uhr im Nebel in einer scharfen Linkskurve rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Unfall wurden sämtliche Airbags ausgelöst und der Pkw im Frontbereich stark beschädigt.

Im Wagen befanden sich ein 71-Jähriger, eine 39-Jährige sowie ein 18-Jährige, alle aus Georgien. Bis auf den 71-jährigen Beifahrer konnten sich alle Insassen selbst aus dem Fahrzeug befreien. DerBeifahrer wurde durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen. Alle Insassen wurden in das Landesklinikum Waldviertel nach Zwettl gebracht. Das Fahrzeugwrack wurde durch die Feuerwehr Groß Meinharts geborgen. Alkohol war bei diesem Unfall nicht im Spiel.