Bad Taste Party: Das schlechteste Outfit gesucht

Das war nur am Wochenende, dass „Bad Taste“ in Groß Gerungs Einzug hielt. Denn im Lokal „Wohnzimma“ fand am Wochenende eine „Bad Taste Party“ statt. Das schlechteste Outfit war dort gefragt, und es gab schließlich so viele sehr schlecht gekleidete Menschen, dass sich die Jury bei der Wahl schwertat und kurz entschlossen letztlich alle zu den „geschmacklosest Gekleideten“ kürte. Eine kuriose Idee, nicht wahr?

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.