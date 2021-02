NÖN: Wenn Sie das Coronajahr 2020 mit nur einem Wort zusammenfassen müssten, welches wäre es?

Maximilian Igelsböck: Mit einem Wort ist es nicht ganz einfach, aber ich würde „schwierig“ sagen.

Was waren Ihre ersten Gedanken bei der Verkündung des ersten Lockdowns im März 2020?

Igelsböck: Es war momentan ein Schock. Wir haben so etwas noch nicht erlebt, ein richtiger Lockdown war bisher unvorstellbar. Ich habe sofort ein Krisenteam zusammengerufen und beraten, wie wir das handhaben. Vor allem die Versorgungsthematik war eine Herausforderung für mich als Bürgermeister.

Wie hat sich der Alltag als Bürgermeister verändert?

Igelsböck: Wir mussten aus Sicherheitsgründen auch das Gemeindeamt schließen, trotzdem lief die Arbeit weiter. Es mussten viele organisatorische Aufgaben erledigt werden. Mitarbeiter wurden angewiesen, nur mehr bei dringenden Fällen vor Ort anwesend zu sein.

Sie sind auch Bezirksobmann im Gemeindebund. Wie bekommt man in einer so fordernden Phase alle Gemeinden unter einen Hut?

Igelsböck: Es geht insofern leichter als früher, als dass man vieles per Mail oder am Telefon klären kann. Meine Aufgabe war auch, Informationen rasch an meine Bürgermeisterkollegen weiterzuleiten. Ich habe 2020 so viele Mails geschrieben, wie mein Vorgänger in 20 Jahren nicht.

Neben dem Virus war auch das politische Jahr in Groß Gerungs turbulent: Angefangen von der Gemeinderatswahl, bis hin zur Neuwahl des Gemeindevorstandes. Wie bewerten sie das politische Jahr?

Igelsböck: Grundsätzlich hat es bereits ein konstruktives, gutes Team gegeben. Durch die politischen Probleme funktionierte diese Teamarbeit zumindest gegen Ende des Jahres 2020 nicht mehr. Das hat das Ganze noch erschwert. Es ist besser, wenn ein stabiles Team existiert, als wenn man ständig auch innerpolitische Dinge erledigen muss.

Gibt es etwas Positives, das Sie aus 2020 mitnehmen?

Igelsböck: Wir haben eine gewisse Notwendigkeit und Machbarkeit der Entschleunigung erlebt. Wenn die Pandemie vorbei ist, wird natürlich der normale Wahnsinn wieder beginnen, aber vielleicht bleibt das eine oder andere hängen: Ruhiger und langsamer an Probleme herangehen, einen anderen Blickwinkel wählen. Das Meiste an Corona ist negativ, aber nicht alles.

Die Pandemie dauert weiter an. Welche Herausforderungen kommen auf Sie und die Gemeinde 2021 zu?

Igelsböck: Als Bezirksobmann des Gemeindebundes bin ich beauftragt, die Coronatests in den Gemeinden mitzuorganisieren. Aktuell sind fünf Gemeinden dabei, in Zwettl und Allentsteig haben wir die Zeiten aufgestockt. Wenn die Testungen dann in die Impfungen übergehen, müssen wir „Gewehr bei Fuß stehen“: Wenn Massenimpfungen gewünscht sind, wird das in den Ordinationen nicht gehen und wir müssen Impfstraßen organisieren. Das werden neue Herausforderungen sein. Wir machen es bisher aber nicht schlecht, es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit unter den Gemeinden. Das Jahr 2021 wird aber sicher auch von den negativen Aspekten geprägt sein, die wir bereits 2020 hatten.

Welche Punkte sind das zum Beispiel?

Igelsböck: Das Finanzielle und die hohe Arbeitslosigkeit. Das wird aktuell „niedergehalten“, aber wir müssen abwarten, wie die Wirtschaft anspringen wird. Der Bund hat zuletzt ein Gemeindepaket geschnürt, das uns 2021 hilft. Wenn wir aber ab 2023 zurückzahlen müssen, wird das eine Herausforderung. Das ist kein Geld, das in der Schublade liegt.

Wie laufen die Teststraßen in Groß Gerungs?

Igelsböck: Wir haben gleich zu Beginn die längsten Zeiten im Bezirk gestaltet, von 13 bis 19 Uhr, also sechs Stunden durchgehend. Es funktioniert bisher problemlos. Wir sind natürlich bereit, entsprechend auszubauen, wenn die Notwendigkeit besteht. Mit dem Samariterbund haben wir genügend Kapazitäten, hier läuft die Zusammenarbeit hervorragend.

Wie ist Groß Gerungs hinsichtlich der Ansteckungen durch das Jahr gekommen? Zuletzt hatten Sie auf viele Fälle aufmerksam gemacht.

Igelsböck: Ich war schon schockiert, als wir vor einigen Wochen noch hohe Zahlen hatten. Aktuell stehen wir glücklicherweise bei null Neuinfizierten. Ich bin verwundert über die Meinung vieler Bewohner im Bezirk Zwettl: „Was in der Stadt ist, betrifft uns nicht.“ Das ging am Anfang gut, dann standen wir österreichweit schlagartig im Mittelpunkt. Die Ansteckungen sind hauptsächlich auf den privaten Bereich zurückzuführen, man hört ja auch das eine oder andere. Es ist schockierend, weil einige Leute die vorgegebenen Maßnahmen nicht einhalten und auch nicht wissen, dass sie damit unsere Arbeitsplätze und das wirtschaftliche System gefährden.

Welche Projekte konnte die Gemeinde trotz der Coronakrise 2020 erfolgreich umsetzen?

Igelsböck: Wir haben weiter an unserem Musikschulgebäude gearbeitet. Außerdem verfolgen wir das Projekt „Ärztehaus“ sehr intensiv. Aktuell sind wir in der Phase der Konzeptentwicklung. Leider sind sämtliche gesellschaftlichen Ereignisse und die Kultur weggefallen, das hat uns schon getroffen.

Welche Projekte stehen für 2021 an?

Igelsböck: Unser Arzt, Konrad Ernstbrunner, geht Mitte des Jahres in Pension. Wir bemühen uns, in Richtung Ordination etwas anzubieten und haben ein Interesse an praktischen Ärzten, Fachärzten und Zahnärzten. Darüber hinaus bauen wir einen zweigruppigen Kindergarten in Etzen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Igelsböck: Dass wir die Anforderungen, die auf uns zukommen, auch bewältigen können. Ich bin ein Fantast, denn ich sehe meine Aufgabe so: Für die Bürger und die Gemeinde so zu arbeiten, dass sich die Leute bei uns wohlfühlen.

Politisch zeichnet sich auch ein Wechsel in naher Zukunft ab: Wann werden Sie das Bürgermeisteramt zurücklegen?

Igelsböck: Da gibt es eine Deadline mit Jänner 2023. Das habe ich auch so vor der Wahl transportiert, das ist mein 70. Geburtstag und auch mein persönliches Limit. Es kann aber auch früher sein. Ich habe bei der Gemeinderatswahl erneut kandidiert, um die Übergabe ordentlich zu schaffen. Ich möchte das Team so überführen, dass es perfekt für unsere Bürger passt. Ich bin keiner, der zurücklegt und sagt: „Hinter mir die Sintflut.“ Natürlich ist die aktuelle politische Situation nicht gerade förderlich. Interview: Markus Füxl