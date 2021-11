Chorgemeinschaft: 150 Jahre fürs Singen

Höhen und Tiefen hat es in der Geschichte der Chorgemeinschaft Groß Gerungs einige gegeben – immerhin ist der Verein mit seinen 150 Jahren einer der ältesten in der Stadtgemeinde. Die NÖN blickt mit Obfrau Mariella Käfer auf die bewegte Geschichte des Vereins zurück: von Singpausen, Neuanfängen – und fehlenden Stimmen.

Was Johann Steinmetz 1871 als „Gesang- und Musikverein“ gegründet hat, ist heute die „Chorgemeinschaft“ mit 25 aktiven Mitgliedern. Bis zum Ersten Weltkrieg hat der Verein auch an Theateraufführungen mitgewirkt. Die Weltkriege waren eine Herausforderung: Vereinsmitglieder fielen an der Front, das Vereinsvermögen, Instrumente und Noten gingen teilweise verloren. Trotzdem: Der Verein überdauerte die Zeit, 1947 wurde rund um Obmann Tobias Miedler zur Neukonstituierung geladen. Das Problem: „Die Sicherheitsdirektion für das Land NÖ hat die Auflösung des Vereins verfügt, da die Statuten ‚unverkennbare nationalsozialistische Gedanken‘ enthielten“, erklärt Käfer.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Sieben Jahre später wurde der Verein neu gegründet – und bewilligt. Der Neuanfang brachte einen Aufschwung, der nunmehrige „Gesangverein“ wirkte an Fahnenweihen, dem „Tag des Liedes“, Konzerten und Feiern mit. Unter Rudi Gesselbauer – er übernahm die Chorleitung 1981 – fanden Highlights wie die „Gerungser Kulturtage“ 1982 oder die Aufführung des Mozartrequiems mit dem NÖ Tonkünstlerorchester 1989 statt. Seinen aktuellen Namen „Chorgemeinschaft“ bekam der Verein 1992.

Kein Chorleiter: Zehn Jahre Singpause

Als sich Anfang der 2000er Jahre kein Nachfolger für Chorleiter Rudolf Grafeneder fand, wurde der Verein stillgelegt. Nach zehnjähriger Singpause weckte Gottfried Rainel den Chor 2011 aus dem Dornröschenschlaf, er ist seither Chorleiter. Mit ihm wirkt der Chor an Konzerten und Messgestaltungen mit. Rainel war zudem drei Jahre lang Obmann, ehe er die Funktion 2018 an Mariella Käfer übergeben hat. Die ersten Frauen traten dem Chor 1903 bei, sie machten bald die Hälfte der Mitglieder aus. Heute ist das anders: „Wir haben einen Männermangel – wie die meisten Chöre“, sagt Obfrau Käfer: „Wir suchen immer nach neuen Mitgliedern, vor allem nach Männerstimmen.“ Momentan mangele es an Bässen und Tenören. Ansonsten sei der Chor „bunt gemischt“, ist sie stolz. „Die Debatte, dass sich der Chor verjüngen müsse, gab es immer. Als ich die Chroniken durchgesehen habe, ist mir aufgefallen, dass sich dieses Thema durchzieht“, erzählt Käfer. Sie animiert Leute zum Mitsingen bei einzelnen Anlässen – allerdings ohne Verpflichtung, weitermachen zu müssen: „Wenn sie doch dabei bleiben möchten, freut es uns sehr.“

Zum 150-jährigen Jubiläum hätte es eine Festmesse geben sollen, coronabedingt wurde das vorerst auf 2022 verschoben. „Wir hätten für das Jubiläumsjahr über eine Chronik nachgedacht. Aber dann kam Corona – das hat uns wieder ausgebremst“, sagt Mariella Käfer. Ausgebremst hat die Covid-Pandemie auch Proben und Auftritte: „Während der Pandemie hat es unterschiedliche Ansichten gegeben: Viele wollten unbedingt wieder singen. Und manche haben die zusätzliche Freizeit genossen.“ Seit September wird wieder geprobt – unter anderem für ein Adventsingen im Dezember. Klar, die Pandemie fordert den Chor. Aber nach 150 bewegten Jahren wird der Chor sicher auch diese Herausforderung meistern.

Kontakt für Interessierte: mariellakaefer@gmx.at