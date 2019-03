Festivalstimmung herrscht heuer wieder in Groß Gerungs. Das Kultfestival „Rock den Park“ kehrt nach einjähriger Pause zurück.

Von 2. bis 3. August werden wieder über 20 Bands am Betriebsgebiet Dietmanns auftreten. Ab sofort steht das erste Bandpaket: Mit dabei sind die steirischen Volksmusik-Punker „Gnackwatschn“, das Quartett „Buntspecht“ aus Wien, die Pop-Band „Viech“ und die Metalgruppe „Küenring“.

Veranstaltet wird das zweitägige Festival wieder vom Verein „dasKonzept“. Warum es 2018 eine Festival-Pause gab, erklärt Kassier Stefan Wackerlig: „Viele Vereinsmitglieder waren im letzten Jahr im Ausland, darunter in China, Amerika und Barcelona.“ Weil die Planung viel Zeit in Anspruch nimmt, hat sich der Verein 2018 auf das Organisieren von Veranstaltungen im Kino in Groß Gerungs fokussiert.

Zweitbühne wird größer, viel Rap und Elektro

Mit der Rückkehr des Festivals gibt es heuer auch ein Comeback für die zweite Bühne. Neu ist heuer, dass sie größer ausfallen wird und in einem Zelt für bis zu 400 Leute stehen wird. Traten 2017 auf der Zweitbühne noch vorwiegend Songwriter auf, werden heuer dort auch größere Bands Platz haben. „Es wird also auch dort laut werden“, sagt Wackerlig lachend.

Musikalisch will man mit dem Line-Up, dass in den nächsten Wochen laufend ergänzt wird, möglichst viele Musikhörer ansprechen: „Wir heißen zwar ‚Rock den Park‘, sind aber breiter gefächert. Es wird auch viel Rap und elektronische Musik geben“, verspricht Wackerlig.

Das Gelände wird wieder ähnlich wie letztes Mal gestaltet sein. Auch heuer können Besucher gratis einen Campingplatz nur wenige Meter neben dem Eingang nutzen.

Die Planung für das Festival läuft seit Herbst 2018. Eine Woche vor dem Festival geht es dann in die heiße Phase mit Bühnenaufbau und Arbeiten am Gelände, weiß Wackerlig. 500 Meter Zaun sollen heuer aufgebaut werden.

1.500 Besucher als Ziel

Zum ersten Mal fand das „Rock den Park“ 2006 statt, damals noch im Dornröschenpark in Groß Gerungs. In den 13 Jahren machten die Veranstalter teils auch skurrile Erfahrungen. So standen 2017 beim Auftritt der Band „Franz Fuexe“ um 2 Uhr Früh plötzlich dutzende Besucher auf der Bühne. „Das ist zwar für die Besucher cool, aber nicht für uns Veranstalter“, sagt Wackerlig lachend.

Aktuell sind Early-Bird-Tickets um 30 Euro bis 18. Mai bei den Vereinsmitgliedern, online und bei allen Erste Bank und Sparkassen erhältlich. Das erklärte Ziel sind heuer 1.500 Besucher.