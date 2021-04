Bereits zum dritten Mal in Folge erhielt das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs das offizielle Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung. Dieses Gütesiegel ist die höchste österreichische Auszeichnung für vorbildliche und nachhaltige Investitionen in die Gesundheit der Mitarbeiter und wird durch das „Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung“ und der „Österreichischen Gesundheitskasse“ verliehen.

Gerade das vergangene Jahr hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Gesundheit nicht nur zu schützen, sondern auch langfristig zu fördern. Die betriebliche Gesundheitsförderung der Mitarbeiter ist ein fixer Bestandteil in der Unternehmensphilosophie des Herz-Kreislauf-Zentrums Groß Gerungs. Gesundheit und Wohlbefinden sind bei der täglichen Arbeit wichtige Voraussetzungen für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines jeden Unternehmens.

„Xund und fit für Mitarbeiter“ . Das ist das Motto der Mitarbeiter im Herz-Kreislauf-Zentrum Arbeitsplatz. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können die beliebten Gruppenaktivitäten wie Gymnastik, Kardio-Fit-Training und Nordic Walking derzeit nicht stattfinden. Stattdessen werden Online-Workshops zum Thema Ernährung angeboten und wertvolle Xundheitstipps rund um Bewegung, Ernährung und Mentale Gesundheit in der Mitarbeiterzeitung präsentiert.

Von Raucherentwöhnung bis Gesunde Ernährung. Das Thema „Gesunde Ernährung am Arbeitsplatz“ ist seit vielen Jahren eine Selbstverständlichkeit in diesem Unternehmen. Denn eine vollwertige Ernährung beeinflusst nicht nur das Wohlbefinden, sondern fördert auch die Leistungsfähigkeit und Aufmerksamkeit am Arbeitsplatz. Das Mitarbeiter-Restaurant bietet eine kostengünstige, frische, regionale und saisonale Verköstigung. Um den Mitarbeitern auch für zuhause Tipps rund ums Kochen zu geben, sind virtuelle Kochworkshops von den Diätologinnen geplant. Weitere Angebote, wie die Unterstützung bei der Tabakentwöhnung, eine individuelle Ernährungsberatung bei Bedarf oder ein strukturiertes Eingliederungsmanagement nach langer Krankheit runden das Paket der Gesundheitsförderung für die Mitarbeiter des Hauses ab.

Geschäftsführer Fritz Weber sieht die Mitarbeiter als das wahre Herz des Unternehmens: „Es ist uns ein großes Anliegen, die entsprechenden Rahmenbedingungen für die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz zu schaffen.“