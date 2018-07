65 aktive Musiker, zahlreiche Notenblätter und Partituren, Instrumente, Uniformen, ein Archiv und vieles mehr sollen im Musikerheim des Musikvereins Groß Gerungs Platz finden. Doch dieses wurde für diese Ansprüche und Bedürfnisse zu klein. So wurde Ende April 2017, nach dem positiven Beschluss in der Gemeinderatssitzung, mit den Bauarbeiten nach Planungen von Baumeister Franz Zeitlhofer von der Firma Zauner aus Groß Gerungs, begonnen.

Am 27. April fand der Spatenstich für den Um- und Zubau statt. Nach Abrissarbeiten am bestehenden Gebäude und Erdarbeiten wurde das Fundament für einen 110 m² großen Zubau mitsamt Estrich gelegt. Ab Mitte Juni konnten bereits die Holzfertigteile aufgestellt werden. Vor den zahlreichen Elektro-, Spachtel- und Malerarbeiten wurde eine Zwischendecke im bestehenden Musikheim eingezogen und so kann im ersten Stock ein weitläufiges Archiv mit Büro errichtet werden, das durch eine Treppe zugänglich ist.

Im Obergeschoss wurde ein Glaselement eingebaut, das den Blick in den kompletten Probenraum zulässt. Für eine optimale Raumakustik wurde an den Wänden und Decke im Probensaal Dämmungen angebracht und mit Akustikelementen aus Holzlatten verkleidet. Der Aufenthaltsraum mit rund 54 m² lädt mit einer integrierten Küchenzeile und einem großzügigen Platzangebot zum miteinander reden sowie zu Besprechungen und Sitzungen ein.

Der einzige Raum, der nicht verändert wurde, ist der Vorraum des Musikerheimes. Die Umbauarbeiten sowie die Rohstoffe werden von regionalen Wirtschaftstreibenden bezogen.

Musiker packten kräftig mit an

„Uns war wichtig, dass wir mit nachwachsenden sowie heimischen Rohstoffen, wie Holz, bauen. Der Zubau sowie sämtliche Umbauarbeiten wurden aus Fichte gemacht. Unser Musikerheim ist wohnlich, freundlich und heimelig“, sagt Obmann Paul Traxler, der sich federführend für die beginnende Umsetzung und die gesamte Organisation verantwortlich zeigte.

So erstreckt sich der neue Probenraum nun gesamt auf rund 160 m² und bietet Platz für an die 70 Musikanten. Ende September 2017 fand bereits wieder die erste Probe im fast fertigen Probenraum statt.

Viele der Musiker des Musikvereins Groß Gerungs sind gelernte Handwerker - Maurer, Zimmerer, Tischler, Installateure oder Elektriker - und sie leisteten circa 2.600 Stunden freiwillig. Gemeinsam mit zahlreichen helfenden Händen, auch aus der Bevölkerung mit rund 350 Stunden, wurden beinahe 3.000 freiwillige Arbeitsstunden geleistet. Neben der vielen Arbeit ist der Zu- und Umbau des Musikerheims auch ein finanzielles Großprojekt: Der Musikverein selbst bringt mittels Eigenleistungen und Spenden über 80.000 Euro auf.

Das Land Niederösterreich sagte 50.000 Euro an Fördergeldern zu, die Gemeinde Groß Gerungs unterstützt mit 180.000 Euro. Bürgermeister Maximilian Igelsböck betonte, dass die finanzielle Zuwendung seitens der Gemeinde ein Dankeschön für die zahlreichen und verlässlichen Ausrückungen und eine Wertschätzung für die Unterstützungen des Musikvereins im Gemeindewesen ist.