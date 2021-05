„Karriere mit Lehre“ – das machte Emanuel Bayreder bei der Baufirma Georg Fessl GmbH. Vor 19 Jahren startete er seine Maurerlehre in diesem Unternehmen, heuer wird er sein Diplom in „Baubetrieb und Bauwirtschaft“ an der TU Wien abschließen. „Wir freuen uns, dass Emanuel Bayreder als 150. Mitarbeiter ab Mai wieder im Unternehmen tätig ist“, betont Geschäftsführer Rene Zinner.

Auf den frischgebackenen Master wartet auch schon eine neue Herausforderung: Er wird die neu gegründete technische Abteilung für Planungsaufgaben in der Niederlassung Groß Gerungs leiten. Patrick Dürnitzhofer ist vor Ort bereits seit Jahren erfolgreich für die Ausführung aller Aufträge verantwortlich.

Bayreder sei das beste Beispiel für die viel besprochene „Karriere mit Lehre“: „Wer sein Know-how von der Pike auf lernt, wird im Studium viele Vorteile haben, Themen zu erforschen und zu erarbeiten“, ist Zinner überzeugt. Und er weiß, wovon er spricht. So hat der Geschäftsführer der Georg Fessl GmbH selbst seine Karriere mit einer Maurerlehre begonnen. Und auch der Leiter der Dachabteilung, Prokurist Mario Kitzler, hat seine Lehre bei Fessl in der Zimmerei absolviert und ist bereits seit Jahren im Management des Unternehmens tätig.

Die Georg Fessl GmbH ist ein Tochterunternehmen der Swietelsky AG. Im Vorjahr konnte der Gewerbebetrieb sein 100. Bestands-Jubiläum feiern. Das Rezept für das Unternehmen ist vor allem die hohe Wertschätzung gegenüber jedem einzelnen Mitarbeiter. Jeder Mensch liebt seine Arbeit, wenn er entsprechende Anerkennung dafür bekommt. So kann auch in Zeiten des Fachkräftemangels stets auf zuverlässige und fachkundige Arbeit zurückgegriffen werden.

Mitarbeiterstand ist ständig gewachsen

In den vergangenen neun Jahren konnte der Stand der Mitarbeiter von 75 auf 150 Personen verdoppelt werden. Diese Stabilität und das Wachstum verdankt die Georg Fessl GmbH dem Vertrauen ihrer Kunden: Mit einem Umsatzvolumen von 40 Millionen Euro wird an vier Standorten in Groß Gerungs, Zwettl, St. Pölten und Wien stets Wert auf höchste Qualität und Nachhaltigkeit gelegt. „Wir sind ein bodenständiger Betrieb im Herzen des Waldviertels mit 100-jähriger Erfahrung und somit ein verlässlicher Arbeitgeber in der Region“, meint Zinner.