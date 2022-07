Gemeinderatssitzung: Kein „Ja“ zum Verkehrskonzept

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

In gewohnter Manier tagte der Groß Gerungser Gemeinderat und übertrug die Sitzung für alle Interessierten live im Internet. Gleich zu Beginn brachte Stadtrat Markus Kienast (Bürgerliste Germs) einen Dringlichkeitsantrag ein. Darin stellte er ein neues Verkehrskonzept für das Areal rund um die Bäckerei Weingartner vor.

Das Konzept der Bürgerliste GERMS für die „neue Schulgasse“: Foto: Screenshot

Die Schulgasse zwischen Weingartner und der Volksschul-Sporthalle solle aufgelöst werden. Die neue Verkehrsführung würde über das bisher als Parkplatz genutzte Areal vor der Bäckerei verlaufen. Die mittig verlaufende „neue Schulgasse“ soll zur Einbahn werden, nördlich gesäumt von mit Photovoltaik überdachten Parkplätzen und südlich von einer Bushaltestelle.

„Unser Vorschlag ist Teil unseres Gesamtkonzepts für Groß Gerungs, bringt für die Gemeinde eine verbesserte Verkehrsführung und für die Grundeigentümer die bestmögliche Flächennutzung“, betont Kienast. Mit nur vier Pro-Stimmen wurde der Antrag jedoch nicht in die Tagesordnung aufgenommen.

Vizebürgermeister Josef Maurer (ÖVP) bestätigte auf Anfrage der NÖN, dass von Gemeindeseiten bereits seit einigen Jahren an Konzepten für die Neugestaltung des Bereiches gearbeitet werde. Auch Gespräche mit der Bäckerei Weingartner hätten bereits stattgefunden. „Er (Kienast) hat aber nichts mit uns abgesprochen, und alle haben den Dringlichkeitsantrag genau zwei Minuten vor der Sitzung zum ersten Mal gesehen“, erklärt Maurer die Hintergründe für die Ablehnung des Antrags.

Während der regulären Sitzung wurden schließlich einige größere Beschlüsse gefasst:

Möbel für Kindergarten Etzen

Nachdem die Arbeiten am neuen Kindergarten in Etzen voranschreiten, wurde nun entschieden, welche Firma sich um die Innenausstattung kümmern wird. Die Wahl fiel auf die auf Kindermöbel spezialisierte Tischlerei Resch in Aigen-Schlägl (Oberösterreich) zu einem Preis von knapp 114.000 Euro. Bürgermeister Christian Laister (ÖVP) gab zudem ein kurzes Update zu den Bauarbeiten: „Die Arbeiten sind leicht im Verzug. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir die Kosten halten können.“ Der Beschluss fiel einstimmig.

Grabkerzenspender am Friedhof

Auf Anregung von Stadtrat Markus Kienast wurde über die Anschaffung eines Grabkerzenspenders am Friedhof Groß Gerungs entschieden. Eine Grabkerze soll am Automaten zwei Euro kosten. Kienast stellte zudem in den Raum, dass auch auf den anderen Friedhöfen in der Gemeinde bei Bedarf Grabkerzenspender aufgestellt werden könnten. Es gab drei Gegenstimmen: Roland Rogner (ÖVP), Karl Eschelmüller (ÖVP), Hermann Laister (ÖVP).

Änderungen bei Förderung der neuen Rettungsstelle

Aufgrund einer Abänderung in der Fördervereinbarung bei der Errichtung der neuen Rettungsstelle durch den ASBÖ ergeben sich nun auch Änderungen für den Voranschlag 2022. Vorher nicht veranschlagte 536.000 Euro müssen nun im Herbst in das Budget der Stadtgemeinde eingearbeitet werden. Auch das wurde einstimmig beschlossen.

Güterwegeprojekt in Griesbach

Ein neues Güterwegeprojekt steht vor der Tür. Im Süden von Griesbach Richtung Arbesbach soll ein 700 Meter langer Weg errichtet werden. Von den Gesamtkosten von 100.000 Euro wird die Gemeinde Groß Gerungs 25.000 Euro übernehmen. Ob die Arbeiten noch heuer starten, steht noch nicht fest. Das hänge laut Bürgermeister Christian Laister von der Witterung im Herbst und Winter ab (einstimmig).

Subventionen

Projekt Bärenwald: 5.000 Euro, Musikverein Griesbach: 2.000 Euro, Musikverein Groß Gerungs: 2.000 Euro, Beteiligung an neuer Alarmzentrale Zwettl: 1.330 Euro (einstimmig).

