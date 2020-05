Weit nach Mitternacht beendeten die Ortspolitiker die jüngste Gemeinderatssitzung am 13. Mai. Zu der ohnehin üppigen Tagesordnung, die 65 Punkte umfasste, stellte Bürgerlisten-Mandatar Markus Kienast satte 15 Dringlichkeitsanträge.

F: Archiv ÖVP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck bat Kienast, sich kürzer zu fassen.

Kienast bestand dabei trotz Bitte von Bürgermeister Maximilian Igelsböck, sich kürzer zu fassen, darauf, alle Anträge zur Gänze vorzulesen. „Es ist nicht schlau, 65 Tagesordnungspunkte für eine Sitzung einzuplanen“, meinte Kienast. Igelsböck konterte: „Es ist nicht schlau, 15 Dringlichkeitsanträge zu stellen.“ So werde aus einer Gemeinderatssitzung „eine Plauderstunde über drei Stunden“, ärgerte sich der ÖVP-Bürgermeister.

Elf Minuten für einen Antrag

F: C. Glanzl Markus Kienast (Bürgerliste Germs) brachte 15 Dringlichkeitsanträge ein.

Für seinen ersten Antrag referierte Kienast satte elf Minuten. Dabei forderte er den Austritt der Stadtgemeinde aus dem Gemeindebund, bei der durch ein Naheverhältnis zur ÖVP auch illegale Parteifinanzierung im Raum stehen könnte, führte Kienast aus. Gleichzeitig forderte er Subventionen für Sozialhilfe „nach Wiener Vorbild“, die durch den Austritt aus dem Gemeindebund gegenfinanziert werden sollen. Der Gemeinderat kritisierte in weiteren Anträgen gefährliche Verkehrssituationen bei den Bushaltestellen in Groß Meinharts sowie in der Kreiner Straße. Außerdem forderte er den Aufschub der Flächenwidmungen, bis es „ein echtes Entwicklungs- und Verkehrskonzept gibt“ sowie eine Konzeptentwicklung für ein Ärzte-Haus. Die FPÖ unterstützte diese beiden Anträge. Alle Punkte wurden aber mehrheitlich abgelehnt und kamen nicht auf die Tagesordnung.

Filmen verboten

Pikant wurde dann gleich die erste reguläre Abstimmung. Darin forderte der Gemeindevorstand, das Filmen der Sitzung zu verbieten. Zuletzt verbot das der Gemeinderat mehrheitlich, nachdem Kienast die Sitzungen mitschneiden wollte, die NÖN berichtete.

Vorwurf der Zensur

Der Bürgerlisten-Gemeinderat erwiderte aufgebracht: „Sie verfolgen damit eine Zensurabsicht.“ Der Antrag der Stadträte wurde mit zwei Gegenstimmen der Bürgerliste sowie zweier FPÖ-Mandatare angenommen.

SPÖ-Gemeinderat stürmte aus Sitzung

NOEN SPÖ-Gemeinderat Manfred Atteneder verließ nach einer halben Stunde den Saal.

Zu turbulenten Szenen kam es nach etwa einer halben Stunde. SPÖ-Gemeinderat Manfred Atteneder verließ mit den Worten: „Ich halte das nicht aus. Ich möchte mich entschuldigen und werde mir überlegen, ob ich irgendwo noch öffentlich arbeiten werde. Pfiat eich“, den Saal. Auf NÖN-Nachfrage erklärte er: „Unter der Maske war mir sowieso heiß, ich habe innerlich gekocht und hatte solche Kabeln. Da hat man 65 Tagesordnungspunkte und dann kommen noch 15 Dringlichkeitsanträge dazu!“ Er sei ohne Absprache mit Parteikollege Maximin Käfer seinem Bauchgefühl gefolgt und gegangen: „Ich wollte keinen Eklat.“