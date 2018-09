Im Rahmen der Gruppenhauptversammlung am 1. September wurde auch der neue Vorstand des Samariterbundes Groß Gerungs für die nächsten fünf Jahre gewählt.

In seinem Rückblick über die letzten Jahre betonte Obmann Peter Weber die Leistung der freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „In Bezug auf den immer gesuchten Nachwuchs nimmt auch die Jugendarbeit eine zentrale Rolle ein.“ Einige Sparten konnten sich weiter etablieren, wie etwa die Wasserrettung. Im Rettungsdienst hatte die Sicherung des Standortes für das Notarzteinsatzfahrzeug höchste Priorität. Die hohe Zahl an gefahrenen Einsatzkilometern machte den Ankauf von vier Fahrzeugen in der letzten Vorstandsperiode notwendig. Bedingt durch die Platznot am Standort in der Gartenstraße wurden und werden Überlegungen angestellt, ob die Errichtung einer neuen Rettungsstelle, die auf dem Stand der Zeit ist, realisieren wird können.

Einige verdiente Funktionäre schieden im Zuge der Gruppenhauptversammlung aus dem Vorstand aus. Peter Weber bedankte sich für ihre Tätigkeit und überreichte ihnen hohe Auszeichnungen des Samariterbundes Österreich. Josef Wiltschko und Günter Ertl bekamen die silberne Verdienstmedaille am blauen Band, Konrad Ernstbrunner erhielt für seine langjährige Tätigkeit als Gruppenarzt die goldene Verdienstmedaille am blauen Band.

Obmann Peter Weber wurde im Zuge der Wahl bestätigt.