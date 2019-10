Ein 32-jähriger Rumäne, der im Bezirk Amstetten wohnt, fuhr mit seinem Lkw samt Anhänger am 30. Oktober kurz nach 12 Uhr von der B119 kommend auf einem Güterweg in Richtung Thail.

Auf diesem Weg war zu diesem Zeitpunkt ein 59-jähriger Slowake mit einem Klein-Lkw in der Gegenrichtung unterwegs. In einer Kurve kam es auf der nur 5,2 Meter breiten Straße zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. In Folge stieß der Klein-Lkw noch gegen einen Verteilerkasten der Telekom.

Der Rumäne erlitt dabei leichte Verletzungen, der Slowake blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Klein-Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Alkotests der beiden Fahrzeuglenker verliefen negativ.