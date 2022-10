Helga Floh bittet um Spenden für Karin

So m öchte sie jetzt Karin Irrer aus Groß Gerungs helfen, die seit ihrem 17. Lebensjahr an MS leidet. Die Mutter von Karin, eine pensionierte Kindergartenhelferin, erkrankte bereits fünfmal an Krebs. Eine 24-Stunden-Pflege steht den Beiden zur Seite, doch das Geld reicht nicht für die Ausgaben. Die Krankheit ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass Karin sich nicht mehr bewegen kann.

„Hilfe im eigenen Land würde wieder gerne helfen. Jeder kleine Betrag ist für Karin Irrer eine große Hilfe“, bitte Floh um Unterstützung.

Spenden Konto für Karin Irrer aus Groß Gerungs: „Hilfe im eigenen Land“; IBAN: AT25 3200 0000 1220 0002

