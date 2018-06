Das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs wurde zum 2. Mal mit der Ausbildertrophy der Wirtschaftskammer NÖ ausgezeichnet. Am 17. Mai überreichte Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl in St. Pölten die Auszeichnungen für die besten Lehrlingsausbilder-Betriebe in ganz Niederösterreich.

Mit der Ausbildertrophy werden jene Betriebe ausgezeichnet, die in den letzten Jahren die meisten Lehrlinge zu Fachkräften ausgebildet haben. Das Herz-Kreislauf-Zentrum zählt zu den erfolgreichsten Betrieben in Niederösterreich.

Gut durchdachtes und erprobtes Lehrlingskonzept

Hinter der Lehrlingsausbildung im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs steckt ein gut durchdachtes und erprobtes Lehrlingskonzept, das ständig weiterentwickelt wird. Neben den Ausbildungsinhalten im jeweiligen Berufsbild wird auch sehr viel Wert auf umfangreiches Fachwissen, Auftreten, Persönlichkeitsentwicklung und vieles mehr gelegt.

Weitere gesetzte Maßnahmen sind die Wahl von Lehrlingssprechern und die Förderung der Teilnahme an Lehrlingswettbewerben. Das Herz-Kreislauf-Zentrum kann immer wieder landes- und bundesweite Erfolge feiern.

Bisher wurden im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs 220 Lehrlinge ausgebildet, davon sind 18 derzeit in der Ausbildung. Mit Juli werden sieben weitere Lehrlinge hier ihre Lehre beginnen.