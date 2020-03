"Um den aktuellen Anforderungen und Erwartungshaltungen der Patienten und Gäste gerecht zu werden, kommt es jetzt zu diesem Projekt“, gibt Geschäftsführer Fritz Weber bekannt.

Durch den Zubau entstehen laut Weber ein neuer Therapiebereich für Einzel- und Gruppentherapien sowie moderne Untersuchungsräume. Darüber hinaus werden im Bestandsbereich einige Bereiche umgebaut und modernisiert. „Nach der Fertigstellung erwarten die Patienten neue Therapie- und Diagnostikräume, verbesserte Abläufe und Orientierung sowie deutliche Wegverkürzungen im gesamten Haus. Dank der neu geschaffenen Raumressourcen kann das Therapieangebot zudem erweitert und verbessert werden“, betont der Geschäftsführer, und: „Die Arbeiten werden im laufenden Vollbetrieb durchgeführt, daher muss sehr behutsam vorgegangen werden. Die Umbauarbeiten gestalten wir so, dass diese keinerlei Störung für den Tagesablauf der Patienten bedeuten bzw. es auch zu möglichst wenigen Kapazitätseinschränken kommt.“

Baustart noch im März

Der Start der umfangreichen Arbeiten soll noch im März starten, die ersten Räumlichkeiten dürften ab Sommer zur Verfügung stehen. Die Fertigstellung ist bis Oktober geplant. „Umgesetzt werden die Bauarbeiten, die sich auf insgesamt 2,7 Mio. Euro belaufen werden, soweit wie möglich mit heimischen Firmen“, gibt Weber bekannt.

Im Rahmen der Erweiterung des Therapie- und Diagnostikbereichs werden neue Besprechungs- und Büroräumlichkeiten im Zubau geschaffen. Mit derzeit über 230 Mitarbeitern in den diversen Bereichen des Hauses ist das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Insgesamt werden damit moderne Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter im Bereich der Therapie, Medizin und Administration geschaffen.

Schon lange liegt das Herz-Kreislauf-Zentrum unter den Top-Betrieben im Bereich der Qualitätsauszeichnungen. „Wir leben und integrieren Qualität im Sinne unserer Patienten- und Gästeorientierung in unsere tagtägliche Arbeit. Bei Weiterentwicklungen unserer Angebote und Abläufe steht das Wohl unserer Patienten an erster Stelle. Mit diesem Zubau werden wir das Angebot und die Qualität noch weiter steigern.“, freut sich Fritz Weber über einen weiteren Meilenstein für das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, das das größte Rehabilitationszentrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Österreich ist. Im Vorjahr wurden über 3.500 Patienten und Gäste in der Herz-Kreislauf Prävention und -Rehabilitation betreut.