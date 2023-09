Herz-Kreislauf-Zentrum ist „Ausgezeichneter touristischer Lehrbetrieb“

Dieses Gütesiegel wird an jene Betriebe verliehen, die viel Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung der Lehrlinge legen. Mit dem Erhalt des Gütesiegels darf sich das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs nun zu den besten touristischen Ausbildungsbetrieben des Landes zählen.

„Ein ausgeklügeltes Lehrlingskonzept im Haus, welches laufend an die Bedürfnisse der jungen Generation angepasst wird, bildet hierbei den Grundstein für eine erfolgreiche Ausbildung unserer jungen Nachwuchskräfte.“, ist sich Geschäftsführer Fritz Weber sicher und weiter: „Gerade in der momentan angespannten Arbeitsmarktsituation in der Gastronomie ist es wichtig, den Lehrlingen einen attraktiven Ausbildungsplatz zu bieten und sie für den Beruf zu begeistern, um langfristige Arbeitskräfte in der Branche zu sichern.“