Hilfe für Amphibien: Tierschützer gesucht!

Der Naturschutzbund NÖ startet Anfang März mit der Rettung von Amphibien auf Niederösterreichs Straßen wieder seine größte Artenschutzaktion. Für die Betreuung der Amphibienstrecke in der Stadtgemeinde Groß Gerungs sucht der Verein noch Mithelfer.

Jedes Jahr wandern Amphibien nach ihrer Winterstarre in den ersten Frühlingswochen ab Anfang März zu ihren Laichgewässern, um sich fortzupflanzen. Auf dieser Reise müssen viele der Frösche, Kröten und Molche gefährliche Straßen überqueren und laufen dabei Gefahr, überfahren zu werden. Der Naturschutzbund NÖ und sein Netzwerk an zahlreichen freiwilligen Helfern wollen das verhindern.

Für die Betreuung der Amphibienstrecke am Forstteich an der B 38 zwischen Merzenstein und Etzen benötigt der Verein dringend Unterstützer, die während der circa sechswöchigen Wanderperiode (Dauer ist stark witterungsabhängig) regelmäßig an mehreren Tagen Amphibienzäune kontrollieren und Amphibien in Kübeln über die Straße tragen.

Nähere Informationen zum Projekt „Amphibienschutz an NÖs Straßen“, gibt es auf www.noe-amphibienschutz.at . Der Naturschutzbund NÖ freut sich über freiwillige Mithilfe. Kontakt: 014029394 oder noe@naturschutzbund.at.

