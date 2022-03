Hilfe für Ukraine: 21 Stunden unterwegs

Eine Welle der Hilfsbereitschaft löste der Aufruf in der NÖN mit Unterstützung von Helga Floh und Familie Müller in Groß Gerungs aus, der Ukraine zu helfen. Die Menschen brachten innerhalb kürzester Zeit Babynahrung und Windeln für mehrere 100 Kinder, Nahrungsmittel für ein kleines Dorf für mehrere Tage, Hygieneartikel, Verbandszeug, Medikamente, Decken, warme Kleidung für Kinder und Erwachsene, Taschenlampen, Spielsachen, Hunde- und Katzenfutter sowie Benzin und vieles mehr zur Sammelstelle bei Familie Müller.

Als die Firmlinge aus der Pfarre Griesbach im Firmunterricht davon erfuhren, sammelten auch sie spontan, und Anna Maria Trondl schrieb einen Brief in Englisch, Deutsch und Ukrainisch an die ukrainischen Familien. Familie Müller verpackte dann die Hilfsgüter in Kartons und Säcke und belud damit ihren Pkw samt Anhänger.

Der lange Weg in die Ukraine

Christian und Boris Müller starteten am Freitag in Richtung ungarisch-ukrainische Grenze nach Zahony. Insgesamt waren sie 21 Stunden unterwegs. Ursprünglich sollte die Übergabe auf ungarischer Seite erfolgen. Da dies vor Ort nicht möglich war, mussten sie dann weiter teilweise über Schotterstraßen nach Solomonov in der Ukraine. Wie Boris im Gespräch mit der NÖN berichtet, herrscht in der Ukraine eine sehr angespannte Lage, und sie wurden immer wieder von Schwerbewaffneten kontrolliert.

In Solomonov wartete dann der Bürgermeister von Bereschany mit einem Lkw, welcher die Hilfsgüter in die Dörfer bringt. Gemeinsam mit dem Fahrer luden Boris und Christian die Güter um und übergaben dem Bürgermeister persönlich den Brief von Anna Maria. Der Bürgermeister war berührt von so viel Hilfsbereitschaft und bedankt sich bei allen Spendern ganz herzlich. Ein Dank galt auch Boris und Christian, die diesen nicht ungefährlichen Transport durchgeführt haben.

