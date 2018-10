„Wir haben schon Angst gehabt, dass sie verlängert“, scherzte Petra Wagner, Personalchefin im „la pura“, weil sich Hotel- und Gastgewerbeassistenten-Lehrling Julia Oberreuther euphorisch über ihren Irland-Aufenthalt äußerte. „Sie wollten mich ohnehin dort behalten, es war voll cool“, war sie nach ihrer Rückkehr ganz begeistert.

Die Groß Gerungserin, die ihr letztes Lehrjahr begonnen hat, war für einen Monat in einem Hotel in Belfast. Zusammen mit neun anderen Österreichern, die ein Auslandsstipendium der Wirtschaftskammer erhalten hatten, nahm sie am Programm „Let’s walz“ teil, ging also quasi auf die Walz so wie die jungen Menschen früher. Besonders angetan war sie von ihrer Gastfamilie, bei der sie bestens aufgehoben war und mit einer Kollegin liebevoll umsorgt wurde.

„Ich gehe sicherlich wieder ins Ausland!“

Auf der Tagesordnung stand natürlich zu Beginn einmal konzentrierter Sprachunterricht, ehe sie im Hotel an der Rezeption und im Service – so wie im „la pura“ auch – arbeiten konnte. „Es war wie hier in Gars, nur eben alles auf Englisch“, erzählt sie.

n ihrer Freizeit erkundete Julia Oberreuther nicht nur die Stadt Belfast, sondern auch den Nordteil der Insel und unternahm unter anderem eine Wanderung in den „Cave hills“. | privat/ Rupert Kornell

Dabei war nicht die Sprache an und für sich das Problem, sondern die verschiedenen Dialekte. „Aber ich habe mich darauf schnell eingestellt.“ Der Unterschied zum Garser Hotel? „Es war ein Stadthotel mit vielen Touristen und dementsprechend vielen Ankünften und Abreisen, nicht so wie hier, wo die Gäste länger bleiben und über viele Sachen im Hotel Bescheid wissen wollen.“ Was sie im „la pura“ gelernt hat, konnte sie dort bestens anwenden und wurde auch sehr gelobt.

Natürlich blieb neben dem Unterricht und der Arbeitszeit – vor allem an den freien Wochenenden – Zeit, die Stadt zu erkunden. Auch Pubs, Whiskey und Guiness-Bier? „Natürlich nicht, das durften wir nicht“, antwortet sie augenzwinkernd.

Ihr Resümee fällt durchwegs positiv aus und für die 17-Jährige steht fest: „Wenn ich in einem Jahr meine Ausbildung abgeschlossen habe, gehe ich sicher wieder ins Ausland. Vielleicht in die Schweiz …“