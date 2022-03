Interview mit Maximilian Igelsböck: „Es war mir eine Ehre“

NÖN: Haben Sie Ihre Amtsniederlegung lange geplant?

Maximilian Igelsböck: Ich habe 2020 noch einmal kandidiert, damit ich Christian Laister darauf vorbereite. Die Übergabe ist ganz gezielt geplant worden, ich habe 2019 im Herbst mit Christian Laister ein Gespräch geführt und ihm gesagt, dass es mein Wunsch ist, dass er Bürgermeister wird. So hat er unter der Voraussetzung zugestimmt, dass er erst Vizebürgermeister wird und ich noch zwei Jahre als Bürgermeister arbeite, damit er sich neben seinem Hauptberuf gut auf diese Herausforderung vorbereiten kann. Wir haben in diesen zwei Jahren seither diesen Übergang eingeleitet. Also, ja, es war lange von mir geplant und ich habe vor der Wahl 2020 gesagt, dass meine allerspäteste Deadline der 70. Geburtstag im Jahr 2023 ist. Es durfte auch früher sein.

War es bei ihrer Erstwahl für Sie schon klar, dass Sie so lange Bürgermeister bleiben?

Igelsböck: Damals, 1994, hab ich bei meinen ersten Gesprächen mit den Medien gesagt, dass ich denke, ich werde es für zehn Jahre machen.

Es ist aber so, wenn man frisch als Bürgermeister arbeitet: Die ersten Jahre kennt man sich überhaupt nicht aus. Bis man alle Kenntnisse und Kontakte hat, alle Abteilungen kennt, dauert das fünf Jahre, und dann geht das Arbeiten viel leichter, und so habe ich es länger gemacht.

Ich habe es gerne gemacht. Es war mir eine große Ehre, Bürgermeister zu sein.

Den Punkt aufzuhören, hat es zwischendurch nie für Sie gegeben?

Igelsböck: Die Mitarbeit war so freundschaftlich und kompetent, wir haben gemeinsam viel durchgesetzt. Ich hab nie das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr. Das habe ich jetzt auch nicht, aber irgendwann einmal muss es ja sein.

Vor acht Jahren bin ich als Schuldirektor in Pension gegangen und habe mich nur noch dem Bürgermeisteramt gewidmet und einigen übergeordneten Projekten. Bei unserem Glasfaser-Projekt bin ich gerade dabei, einen Verein zu gründen, um bei der Förderstelle einreichen zu können. In den nächsten Tagen wird dieser Verein gegründet, da mich mehrere Bürgermeister der teilnehmenden Gemeinden gebeten haben, dabei zu bleiben, und so werde ich das Projekt noch einige Zeit begleiten.

Was waren die Highlights Ihrer Bürgermeisterlaufbahn?

Igelsböck: Das kann man schwer definieren, weil es eine Vielzahl von Projekten waren, die positiv gelaufen sind. Erwähnenswert ist das Finale, es sind in letzter Zeit ganz viele Projekte geboren, die jetzt mein Nachfolger Christian Laister ausführen wird. Eben erst war die Besprechung mit dem Architekten im Kindergarten Etzen. Das Ordinationszentrum in Groß Gerungs ist sehr wichtig, ebenso das Glasfaser-Projekt, das sicher für die Region sehr bedeutend ist. Das sind die Highlights, die jetzt interessant sind, das, was vor 15 Jahren ist, ist jetzt schon Geschichte.

Freuen Sie sich, jetzt mehr Ruhe zu haben?

Igelsböck: Das kann ich nicht leugnen, dass ich auch das gerne genießen möchte, dass ich diese Zeit jetzt mit meiner Gattin und meiner Familie verbringen kann. Wir haben einen großen Garten und wir werden auch ein bisschen mehr unterwegs sein, wenn es die Corona-Zeit zulässt. Ich bin auch ein sehr begeisterter Jäger und werde meine Zeit intensiver dafür verwenden können.

