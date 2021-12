Interview mit Ruth Altenhofer: „Keine Sprache zum Losbrabbeln“

NÖN: Warum wird man professionelle Übersetzerin?

Ruth Altenhofer: Weil es ein faszinierender Beruf ist. Ich fand immer interessant, dass Sprache so viel über Menschen und Beziehungen aussagen kann. Das Wort „frech“ z.B. legt eine Hierarchie offen – frech kann das Kind zum Vater sein, aber nicht umgekehrt. Russisch war für mich nach der Matura der Reiz des Unbekannten.

Wie schwer ist Russisch im Vergleich zu anderen Sprachen?

Altenhofer: Es ist eine große Herausforderung. Russisch hat wie das Lateinische sechs Fälle mit jeweils anderer Wortendung, aber das Schwierigste sind wohl die Verben – jedes Zeitwort hat zwei Formen und unzählige Möglichkeiten, zusätzlich verschiedene Feinheiten auszudrücken. Im Englischen sind viele Wörter ähnlich dem Deutschen, oder man kann sich an Latein orientieren. Das hast du im Russischen natürlich nicht.

Wieviele Sprachen beherrschen Sie?

Altenhofer: Ich habe an der Uni auch Tschechisch und Bulgarisch angefangen, aber das hat sich dann immer wieder falsch überlagert. Interferenz heißt das, dann hat man „Krautsalat“ im Kopf. Französisch habe ich im Gymnasium gelernt, aber ratzeputz wieder vergessen. In Latein habe ich meine Liebe zum Übersetzen entdeckt, das Herumschrauben an der Sprache und die Suche nach der elegantesten Formulierung. Englisch hatte ich natürlich auch in der Schule, das ist sogar noch verwendbar.

Wie ging die Ausbildung nach der Schule weiter?

Altenhofer: Ich habe Russisch studiert und nach einem Jahr in Rostow am Don in Wien in der Rechtsberatung für Schubhäftlinge gedolmetscht. Später habe ich in einem Flüchtlingsheim gearbeitet und dann drei Jahre beim Roten Kreuz in der Herkunftsländerrecherche für Asylverfahren. Mit 30 wurde ich schwanger mit meinen Zwillingen und habe mir mein Leben als Übersetzerin aufgebaut. Ich habe zweimal beim Übersetzerpreis der Stadt Wien gewonnen. Das war für mich ein Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht.

Wie schwer ist es, sich in dieser Branche zu behaupten?

Altenhofer: Schon sehr schwierig. Man muss die Ausgangssprache und vor allem Deutsch sehr gut beherrschen. Zur Beseitigung von meistens unerwünschten österreichischen Formulierungen gibt es zum Glück Lektorinnen. Manchmal gibt es Fälle, wo die passendste Übersetzung nur der Dialekt hergibt, den man aber leider nicht verwenden kann, zum Beispiel gibt es das Wort „z‘Fleiß“ eins zu eins auch im Russischen, aber nicht im Hochdeutschen. Und dann geht es noch darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und Glück zu haben. Mein erster Auftrag zu einem ganzen Buch kam 2016: Damals wurde ich vom Drava-Verlag angerufen, ob ich „Muris Weg“ von Ilja Bojaschow übersetzen möchte. Später habe ich „Rote Kreuze“ von Sasha Filipenko gelesen und mir gedacht: Das könnte funktionieren. Er arbeitet mit spannenden Rückblenden und Andeutungen, das Buch ist kurzweilig und einfach zu lesen, transportiert aber auch ein ernstes Thema, nämlich den Status von sowjetischen Kriegsgefangenen als Volksverräter.

In „Rote Kreuze“ und „Der ehemalige Sohn“ steckt viel russische Geschichte. Mussten Sie erst recherchieren, sich einarbeiten?

Altenhofer: Bei „Der ehemalige Sohn“ geht es – obwohl auf Russisch geschrieben – um Belarus. Da habe ich viel recherchiert und in ein Nachwort gepackt. Bei „Rote Kreuze“ war natürlich einiges aus der Geschichte nachzuschlagen, z.B. wie die Züge hießen, mit denen die Leute ins Lager gebracht wurden.

Wie lange dauert es, einen Text zu übersetzen?

Altenhofer: Die beiden Bücher von Filipenko sind sehr schnell gegangen: Für „Rote Kreuze“ hatte ich drei Monate Zeit, für „Der ehemalige Sohn“ zwei. Es tut einem Text aber gut, wenn man ihn auch mal liegen lassen und ihn später noch einmal überarbeiten kann, das ist Gold wert. Mir fallen immer wieder Stellen auf, wo ich mir denke: Das hätte etwas anders gehört. Eine Übersetzung ist eigentlich nie ganz fertig. Auch das Optische muss stimmen, „Rote Kreuze“ finde ich zum Beispiel sehr schön.

Hat man bei der Buchgestaltung ein Mitspracherecht?

Altenhofer: Eigentlich nicht. Bei „Der ehemalige Sohn“ hat mir der Autor Fotos von möglichen Covern geschickt und mich um meine Meinung gefragt. Das finale Bild hat mich an jemanden erinnert. Jetzt sagen alle zu mir: Ist das der Sebastian Kurz?

Jetzt wo Sie es sagen...

Altenhofer: Das ist blöd (lacht). Aber für mich passen die schwarzen Augenbrauen nicht ganz. Ich werde jetzt bei den Lesungen dazusagen, dass das nicht der Kurz ist.

Haben Sie im Vorfeld der Übersetzung Kontakt mit dem Autor, gibt er Ihnen Notizen oder Hinweise?

Altenhofer: Es ist natürlich toll, wenn man einen lebenden Autor hat, den man fragen kann. Ich war vor zwei Jahren in Belarus, da war Filipenko auch zufällig dort. Ich stelle ihm auch Fragen in Facebook-Chats. Manchmal frage ich auch andere Leute, weil es unangenehm sein kann, wenn man nicht verstanden wird. Das ist oft so beim Thema Fußball, wo er mir ausführlich etwas erklärt und ich bin dann so schlau wie vorher (lacht). Da habe ich in Deutschland einen fußballaffinen Kollegen entdeckt, der mit einer Belarussin verheiratet ist. Wenn alle Stricke reißen, kann ich ihn fragen.

Bei „Der ehemalige Sohn“ gibt es den Hinweis, dass das Buch in Minsker Buchläden nur unter der Hand verkauft wird, die belarussische Nationalbibliothek angehalten wurde, es nicht aufzunehmen. Warum?

Altenhofer: Im Buch geht es viel um Kritik am Regime, um die Proteste nach den Wahlen 2010 und um die weiß-rot-weiße Flagge, ein wichtiges Symbol für die belarussische Nation und deren Identität. Die ist verboten. In der sowjetischen Geschichte ist viel unaufgearbeitet. Da wurde viel Heldengeschichte drübergetropft, und wie es tatsächlich war, ist ein großes Tabu.

Ist es für das berufliche Fortkommen ein Unterschied, ob ein Buch ein großer Erfolg wird?

Altenhofer: Ich hoffe schon. Erfolgreiche Bücher bringen einfach mehr Aufmerksamkeit, und dann werden auch die Aufträge mehr. Ich will einfach meinen Platz auf der Wolke im Literatur-Übersetzer-Himmel. Es ist ein Beruf, den machen „Junkies“: Wir machen es nicht wegen des Geldes, das wirklich nicht viel ist, wir können einfach nicht anders. Das hat einen Sog.

Sie übersetzen auch für die Journalismus-Plattform „Dekoder“: Verfolgen Sie russische Medien gleich intensiv wie österreichische?

Altenhofer: Ich bin mit meinem Gehirn echt viel in Russland. Auf Facebook habe ich viele russische Kontakte, meine Lieblingszeitung ist „Medusa“, ein russisches Projekt in Riga. Mein Mann erzählt mir, was in Europa bzw. Österreich passiert. Da bin ich froh, weil ich es selber nicht schaffe, überall „up to date“ zu bleiben (lacht).

War Simultandolmetschen einmal ein Thema für Sie?

Altenhofer: Das ist die Königsdisziplin und wird meist von denen gemacht, die zweisprachig aufgewachsen sind. Eine Kollegin sagte zu mir: „Man muss üben wie beim Balletttanz.“ Das glaube ich ihr.

Meint sie damit die Strenge?

Altenhofer: Ja, und das ständige Training. Ich selbst habe das nie geschafft. An meinem Dolmetscher-Institut habe ich einmal eine Anfängerübung besucht, das war ganz lustig: Wir haben eine alte sowjetische Schallplatte gehört und versucht, mit der Musik mit zu dolmetschen. Da ist ein richtiger Stuss rausgekommen, das kann ich nicht. Ich dolmetsche aber gerne konsekutiv, also absatzweise, weil ich gerne Gesprächen zuhöre, ohne selber zu reden.

Gibt es einen Text oder eine Begegnung, die Ihnen dabei besonders in Erinnerung geblieben ist?

Altenhofer: Ich habe für die Caritas in der Psychotherapie gedolmetscht. Ich fand faszinierend, wenn Menschen davon erzählen, was sie auf der Seele haben. Gerade beim Feindbild des Tschetschenen mit dem Messer: Wenn die dann dort sitzen und dir erzählen, dass mitten in der Nacht Männer kommen, deine Frau vergewaltigen und dir die Bude anzünden, ist das heftig. Natürlich gibt ihnen das nicht das Recht, aggressiv zu sein, aber man muss sich um sie kümmern. Da wäre so viel Empathie gefragt. Wir müssen uns auch selbst an der Nase nehmen, was Vergangenheitsaufarbeitung betrifft.

Gibt es Wörter oder Phrasen im Russischen, die es im Deutschen nicht gibt?

Altenhofer: „Dura“ - das ist ein Schimpfwort für eine dumme Frau, ein Trampel. Es hat keine sexuelle Bedeutung wie „Schlampe“. Dumme Kuh finde ich zu farblos, da fehlt im schreibbaren Deutschen eine vernünftige Entsprechung. Im Waldviertlerischen gäbe es mehrere Wörter, auf die das zutreffen könnte: Trutschn, Zötn, Zudl.

Haben Sie sich selbst bereits als Autorin versucht?

Altenhofer: Nein, ich bin eine der Übersetzerinnen, die nicht selbst schreiben. Ich kann die Verantwortung gut abgeben.

Gibt es Tipps, um eine Fremdsprache zu erlernen?

Altenhofer: Es hilft, wenn man die Sprache rund um sich herum hat, man muss viel zuhören. Russisch ist keine Sprache, bei der man einfach losbrabbeln kann. Ich habe mir viele grammatikalische Konstruktionen eingeprägt, indem ich die Dialoge auf unserer Lehrbuch-CD an der Uni gehört habe. Es gibt Leute, die mit einem Holländer drei Bier trinken, ein wenig plaudern und dann glauben, sie könnten Holländisch. Das ist nicht mein Zugang (lacht).