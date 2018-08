Die Gerungser Jägerschaft feiert am Samstag, 18., und Sonntag, 19. August, im Vereinshaus ihr 40-jähriges Jubiläum.

Es gibt ein Gewinnspiel mit tollen Preisen (Lose erhältlich im Unimarkt, bei den Mitgliedern der Jägerschaft und an den beiden Veranstaltungstagen). Der Reinerlös kommt der Sanierung des Vereinsgebäudes zu Gute. Für Speisen und Getränke ist gesorgt

An beiden Tagen gibt es eine Geländewagenausstellung.

Samstag, 14 Uhr: Podiumsdiskussion mit Sylvia Scherhaufer zum Thema „Spannungsfeld Freizeitnutzung – Jagd/Grundeigentum“, Fritz Wolf „Warum jagen wir?“, Werner Löffler „Land- und Forstwirtschaft in Zusammenhang mit Jagd“.

16 Uhr: Jagdhundepräsentation

18.30 Uhr: Jagd- und Trachtenmodenschau

20 Uhr: Musik und Tanz mit „Die jungen Waldensteiner“

22 bis 24 Uhr: Happy Hour für Besucher mit Dirndl oder Lederhose Sonntag, 9.30 Uhr: Hubertusmesse mit dem Parforcehorn-Ensemble Krems

11 Uhr: Frühschoppen mit den Hochland Musikanten

14 Uhr: Festakt mit dem Parforcehorn-Ensemble Krems und der Jagdhornbläsergruppe Groß Gerungs; Vorstellung der Reviere; Verlosung.

16 Uhr: Sänger und Musikantentreffen mit der Volkstanzgruppe der Landjugend Groß Gerungs