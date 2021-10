Kaufhaus Baumgartner sperrt zu

Nach 95 Jahren geht im Dezember eine Ära zu Ende: Das Kaufhaus Baumgartner schließt seine Pforten, das Fotostudio bleibt aber.

Die Inhaberin, Karin Baumgartner, feiert im Dezember ihren 60. Geburtstag und kann ihre Pension antreten. „Meine Töchter leben in Wien, einen Nachfolger gibt es also nicht“, betont Baumgartner, die gemeinsam mit ihrem Gatten Herbert den Familienbetrieb 1985 von ihren Eltern Friedrich und Rosa übernommen und erweitert hat. Gegründet wurde das ursprüngliche Gemischtwarengeschäft von Karins Großeltern Friedrich und Maria Baumgartner bereits 1926.

Nach 36 Jahren wird Karin Baumgartner das Kaufhaus mit großer Textilabteilung und Greißlerei schließen. „Natürlich hängt viel Herzblut daran. Aber die letzten Monate mit der Corona-Pandemie haben mir die Entscheidung etwas leichter gemacht. Der Textilbereich ist sehr gut gelaufen, aber mit den Lockdowns waren eine Planung und eine vernünftige Geschäftsführung nicht möglich“, erklärt Baumgartner, die im Lebensmittelbereich den Druck durch die Supermärkte spürt.

Weitervermietung ist ausgeschlossen

Da die Familie Baumgartner auch in dem Gebäude, in dem sich das Kaufhaus befindet, wohnt, sei eine Vermietung des Geschäftsbereiches nicht möglich, einen eigenen Eingangsbereich gibt es nämlich nicht. Außerdem wird ein Teil des Geschäftes nach wie vor für die Passbildfotografie von Herbert Baumgartner genutzt.

„Vor einigen Jahren konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mit 60 in Pension gehe, aber jetzt passt der Zeitpunkt. Die laufenden Veränderungen und die ständig geänderten Corona-Vorgaben sind nicht mehr mit meiner Geschäfts-Philosophie zu vereinbaren“, sagt Baumgartner, die immer um Regionalität bemüht war, als eine der ersten Waldland-Produkte ins Sortiment aufgenommen und sich mit großem Engagement in ihrer Heimatstadt eingebracht hat.

Um ihre vielen Stammkunden tut es ihr leid: „Aber wir haben gemeinsam in der Familie die Entscheidung getroffen, dass das Kaufhaus geschlossen wird. Mein Mann wird aber sein aufgebautes Fotostudio weiterführen.“ Zur Familie zählt auch Karin Baumgartners Mutter Rosa. Die 88-Jährige stand viele Jahre selber im Geschäft. „Sie ist überzeugt, dass es trotz des großen Aufschwunges und der ständigen Erweiterung des Sortiments während ihrer aktiven Zeit nicht so viele belastende Veränderungen gegeben hat, wie wir das heute erleben. Sie versteht meine Entscheidung“, betont die bald 60-Jährige, die über Umwege zur Leitung des Kaufhauses kam. Nach Handelsschule und Aufbaulehrgang arbeitete sie in Wien in einer Bank. „Dort habe ich meinen Mann kennengelernt, und wir haben gemeinsam entschieden, das Familienunternehmen fortzuführen. Das war die richtige Entscheidung.“

Bis Dezember ist das Kaufhaus noch geöffnet, mit dem gesamten Sortiment und der aktuellen Herbstware.