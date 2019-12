Spannend dürfte es bei der Gemeinderatswahl in Groß Gerungs werden. Dort kandidiert erstmals die Bürgerliste Germs mit Spitzenkandidat Markus Kienast.

„Es ist nicht praktikabel, die Bürger einer Gemeinde anhand ihrer bundesparteipolitischen Gesinnung auseinanderzudividieren. Wir sind eine Gemeinschaft, jeder kennt jeden und wir leben hier miteinander. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Leute zusammenzubringen, unsere Gemeinschaft zu stärken und dafür zu sorgen, dass von der Gemeindepolitik jede und jeder Einzelne vertreten wird“, sagt Kienast zu den Zielen der Liste. So seien mit den 13 gelisteten Personen aktuell Kandidaten aus dem gesamten Gemeindegebiet, aus dem Bauernstand und unterschiedlichsten Berufsgruppen und mit unterschiedlichem politischen Hintergrund vertreten.

„Man läuft mit vielen Anliegen an die Gemeinde aktuell gegen verschlossene Türen und wird richtig abgewimmelt.“Markus Kienast

„Momentan ist es so, dass man mit vielen Anliegen an die Gemeinde gegen verschlossene Türen läuft. Man wird richtig abgewimmelt“, sagt Kienast. Wenn man größere Projekte plane, und in der „falschen Partei ist, wird es schwierig“, meint der Spitzenkandidat.

Als ein Projekt möchte er sich auch den Finanzausgleich genauer ansehen. Ländliche Gemeinden seien dort gegenüber Städten klar benachteiligt. „Normal heißt es ‚Ein Waldviertler, drei Leute‘, beim Finanzausgleich ist ein Waldviertler aber nur mehr ein halber ‚Leut‘“, sagt Kienast. Wenn nötig möchte er eine Verfassungsklage anstreben. ÖVP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck sagt dazu: „Das ist sein demokratisches Recht. Es gibt aber schon seit Jahren parteiübergreifende Diskussionen darüber, das Zünglein zugunste der ländlichen Gemeinden zu ändern.“

Auch konkret in Groß Gerungs sieht Kienast Nachholbedarf: „Einen Jugendraum oder etwas ähnliches gibt es in Groß Gerungs nicht“, ärgert sich Kienast. Er erinnert an die Aufregung, die es vor einiger Zeit über zerbrochene Flaschen in der Gemeinde gegeben hat: „Damals hat man auf die Jugend geschimpft, aber zu unrecht. Wo soll die Jugend denn hin?“

Er möchte den Jugendlichen einen Platz zur Verfügung stellen, wo sie sich entfalten können. „Wenn man fragt, was der Jugendtreff im Sommer ist, bekommt man als Antwort: Die Tiefgarage vom Spar. Das ist witzlos. Wir wollen hier ein Angebot machen“, sagt Kienast.

Mehr Sicherheit und Aktionsplan

Außerdem möchte er mehr Sicherheit auf den Schulwegen, etwa an der Bushaltestelle in Groß Meinharts, in Harruck und am Bahnübergang Groß Gerungs. Bürgermeistre Igelsböck sagt dazu: „Es gibt klare Kriterien, wo etwa ein Zebrastreifen oder ähnliches rechtlich möglich ist. Das wird auch ein Herr Kienast nicht ändern können.“

Für die Wirtschaft brauche es laut Kienast außerdem einen „Aktionsplan“, der innovative Ideen junger Unternehmer fördern soll: „Das wirtschaftliche Leben in den Waldviertler Stadtkernen ist in den vergangenen 25 Jahren immer mehr zurückgegangen. Groß Gerungs, Weitra, Gmünd, Zwettl - überall das gleiche Bild: die Stadtkerne sterben aus“, beklagt der Spitzenkandidat.