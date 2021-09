Beim Kleintierzuchtverein N75 Groß Gerungs gibt es nach 32 Jahren einen neuen Obmann. Engelbert Wiesmüller übernahm dieses Amt von Anton Wismühler, der im Rahmen der Jahreshauptversammlung zum Ehrenobmann ernannt wurde.

Anton Wismühler ist 75 Jahre alt und hat seine langjährige Funktion krankheitsbedingt zurückgelegt. „Außerdem gehört jetzt ein Junger an die Vereinsspitze. Wenn mein Nachfolger auch 32 Jahre lang das Amt des Obmannes ausübt, dann ist unser Verein sicherlich gut aufgestellt“, meinte Wiesmühler, der das Züchten von Sulmtaler- und Altsteirer-Hühner nach wie vor mit großer Leidenschaft ausübt. Um diese Hühner kümmert sich vorwiegend seine Lebensgefährtin. „Züchten tu ich“, stellt er klar. Mit seinen Hühnern ist er auch bei diversen Ausstellungen dabei und konnte auch schon viele Erfolge verzeichnen.

„Meistens habe ich bei uns gewonnen. Ich war auch schon Bundessieger. Den Europameister-Titel habe ich ganz knapp verpasst, das war eigentlich meine Schuld“, blickt er zurück. „Für die Bundesschau braucht man vier Hühner, für die Europaschau sechs. Ich war mit fünf Hühnern in Oberösterreich. Deswegen wurde ich auch nicht Europameister. Ich hätte noch Hühner daheim gehabt, aber die haben mir nicht gefallen“, lacht der rührige Hühnerzüchter. Seine Hähne verkauft er großteils, einige landen bei ihm am Teller. Mit den Hühnern züchtet er selber oder verkauft sie weiter.

Mit diesem Hobby hat er schon im Alter von 14 begonnen. „Damals hatte ich Hühner, Vögel, Hasen und Fasane“, sagt Wismühler. Mit 22 Jahren übersiedelte er von Jagenbach nach Groß Gerungs und trat dem örtlichen Kleintierzuchtverein bei, dem er weiterhin angehört. Anton Wismühler wird auch wieder bei der Kleintierausstellung in der Feuerwehrhalle in Freitzenschlag, die sein Verein am ersten Oktoberwochenende veranstaltet, mit einigen seiner Hühner dabei sein: „Das kann ich einfach nicht lassen.“

Der neue Obmann Engelbert Wiesmüller gehört ebenfalls schon seit Jahren zum Verein. Er bedankte sich bei seinem Vorgänger und hofft, dass Ehrenobmann Wismühler weiterhin den Verein bei der Zucht unterstützt.